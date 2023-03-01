Генерал таможенной службы Кизлык приговорён к 10 годам колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. Он признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. После вступления приговора в силу Кизлык будет лишён звания и государственных наград.

По тому же делу были осуждены ещё четыре сотрудника таможни, работавшие в московских аэропортах. Они получили от пяти до семи лет колонии.

Как доказало следствие, таможенники умалчивали о случаях контрабанды наличных денег в 2018-2019 годах. При их помощи виновные смогли избежать уголовной ответственности. Нанесённый государству ущерб составил более 25 миллионов рублей.

Александр Кизлык был задержан в 2019 году. При обыске у него дома были обнаружены около 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов наличными, золотые слитки и многочисленные предметы роскоши - на общую сумму 153,4 миллиона рублей.

Ранее Кизлык возглавлял прокуратуру Рязанской области, затем - Главное управление по надзору за процессуальной деятельностью в Генпрокуратуре России. Награждён званием заслуженного юриста России.