Геноцид на разные лады. Стефания Кулаева – о тенденциозных законах

2 августа признан днем холокоста рома (в некоторых случаях пишут "рома и синти", иногда и "цыганский холокост"), в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в концлагере Аушвиц-Биркенау (в Освенциме) были убиты почти три тысячи рома, узников так называемого "цыганского лагеря". Эта дата стала символом трагедии ромского народа, последовательно уничтожавшегося германскими национал-социалистами во всех странах, где практиковались бесчеловечные законы нацистского рейха в 1930-40-е годы.

Точные цифры жертв среди ромского населения Европы неизвестны, вероятно, погибли сотни тысяч людей – расстрелянных, удушенных газом в душегубках и в камерах концлагерей, запытанных и замученных в "медицинских экспериментах". Уничтожение ромского населения велось систематически, Нюрнбергские расовые законы лишали рома всех прав наравне с евреями: нацисты ввели понятия Judenfrei и Ziguenerfrei ("свободный" соответственно от евреев и рома), нацистские оккупационные власти рьяно добивались осуществления этих бесчеловечных целей. При всей чудовищности других преступлений этих властей – уничтожения целых сел, пытки политических заключенных и мучения военнопленных, угон на принудительные работы "остарбайтеров" и "вестарбайтеров" – нельзя не признать особую трагедию двух народов, приговоренных нацизмом к полному уничтожению, – евреев и рома.

Поэтому правомерно употребляется понятие "холокост рома", принятое Советом Европы, Европейским союзом, многими просветительскими и образовательными международными проектами. Хотя есть и возражения, приходилось слышать: мол, мы не отрицаем геноцид рома времен Второй мировой, но это – не Холокост. Те, кто не хотят спорить с монополизировавшими понятие "Холокост", называют уничтожение рома геноцидом, как, например, созданный при поддержке правительства Австрии проект по обучению школьников истории этой трагедии.

Другая тенденция заключается в том, чтобы вовсе не говорить об отдельном ромском дне памяти, а отмечать лишь 27 января (день освобождения Освенцима, ставший символом Холокоста), говоря, в общем и целом, обо всех жертвах.

Совет Европы ведет специальный учет по странам, указывая, где и как отмечают день памяти жертв ромского холокоста. Помимо членов СЕ, на сайте можно найти и информацию о не входящих в него странах, пострадавших от нацизма в годы Второй мировой – России и Беларуси. Про обе страны указано, что там отмечают 27 января, но нет официальной даты 2 августа как дня памяти именно ромских жертв.

Чего сайт Совета Европы не отражает, так это новых установок властей Беларуси и России на признание "геноцида белорусского народа" (закон действует с 2022 года) и "геноцида советского народа" (федеральный закон РФ 2026 года). Отдельных дат, правда, эти законы не устанавливают, поэтому в Беларуси теперь этот "геноцид белорусского народа" отмечают просто 9 декабря, в Международный день памяти жертв преступления геноцида, то есть в день принятия соответствующей конвенции ООН (в 1948 году).

Отмечают с размахом – например, как сообщают СМИ, автопробегами. В последний раз (9 декабря 2025 года), как сообщается: "Участники тематического автопробега в Островецком районе почтили память жертв у памятного знака в деревне Дайновке, установленного в этом году. Здесь в 1941‑м фашисты расстреляли сельчан из местной цыганской общины, а два года назад поисковики во время раскопок подтвердили факт ужасного преступления. – И сегодня, возлагая цветы и выражая дань уважения им, мы говорим всем, а главное – себе, что не важно, кто это – белорус, русский, поляк, еврей, цыган: мы помним о жертвах геноцида и не допустим повторения, – сказала старший помощник прокурора Островецкого района Елизавета Садовничая".

В целом, этот подход – что неважно, кто ты, геноцид касается в равной мере всех – соответствует закону РБ от 5 января 2022 г. No 146-З "О геноциде белорусского народа", короткому, но интересному.

В первой статье этого закона указано, что геноцидом белорусского народа признаются "злодеяния, совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период". К этому утверждению даны два пояснения под звездочками, представляющие, на мой взгляд, наибольший интерес: "* Под послевоенным периодом для целей настоящего Закона понимается период по 31 декабря 1951 г. **Под белорусским народом для целей настоящей статьи понимаются советские граждане, проживавшие на территории Белорусской Советской Социалистической Республики в годы Великой Отечественной войны и (или) послевоенный период".

Геноциду народ Беларуси, оказывается, подвергался до конца 1951 года

Итак, геноциду народ Беларуси, оказывается, подвергался до конца 1951 года, а касался этот геноцид тех, кто проживал в означенный период в БССР, то есть и сотен тысяч людей, кто приехал в эту часть тогдашнего СССР после полной деоккупации ее территории. Отдельно отметим, что речь идет лишь о "советских гражданах", то есть бежавшие в БССР из оккупированной Польши евреи, рома и другие преследуемые люди, многие из них были убиты немцами уже в Беларуси, не будучи советскими гражданами, хоть и "проживали на территории", в число жертв этого геноцида не входят.

Вторая и последняя статья этого выразительного закона вводит ответственность за отрицание геноцида белорусского народа. (Не дай нам бог тут высказать мысль, что если часть населения Беларуси и подвергалась уничтожению в послевоенный период 1945-1951 гг., то это уже не нацистские злодеяния, а большевистские).

После такого правового "шедевра" закон РФ, принятый в 2026 году и тоже долженствующий карать за отрицание геноцида, – но уже всего "советского народа", – кажется скучным плагиатом. Временные рамки российского закона ограничены 1941-1945 годами, а геноцидом называются "действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР".

Единственное, чем закон РФ превзошел "первоисточник", изготовленный в Беларуси, – это замахом на все народы, населявшие СССР (сколько именно этих национальных, этнических и расовых групп насчитывают власти РФ, не указано), тогда как в Беларуси признают официально лишь две такие группы. Там на многих правительственных сайтах повторяется дословно фраза: "Беларусь в годы Второй мировой войны на своей территории пережила фактически два геноцида – холокост белорусских евреев и геноцид белорусов как составляющей восточных славян". Геноцид или холокост рома в Беларуси не упоминается.

В РФ об уничтожении ромского населения в период немецкой оккупации если и вспоминают, то 8 апреля – в Международный день рома (в РФ называемый "днем цыган"), хотя эта дата в мире считается скорее днем борьбы за права ромского народа, а не днем памяти жертв нацизма.

Относятся ли к "советскому народу" жители Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины и Молдовы?

Какие "составляющие восточных славян" или "советского народа" имеет в виду понятие геноцида советского народа – интересный вопрос, на который не отвечает экспозиция музея с соответствующим названием, заменившего в Москве музей ГУЛага. Относятся ли к "советскому народу" жители Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины и Молдовы – у которых совсем другая память о событиях 1939-1945 годов?

Во всяком случае, в индексе Совета Европы, объединяющем информации о датах и формах памяти холокоста рома, указано, что многие из этих стран уже законодательно признали 2 августа официальным государственным днем (Украина, Литва), а другие готовятся признать.

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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