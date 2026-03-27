Малолетние слои. Стефания Кулаева – о запрещенном фильме

Решение центрального суда Челябинска, запретившего к показу фильм про милитаризацию детей в школе городка Карабаш (Челябинская область РФ), можно назвать в своем роде честным, иск прокурора усмотрел в этом кино "негативное отношение к СВО и действующей власти". Суд еще и "пропаганду терроризма" отметил из-за флага в кабинете главного героя и одного из авторов фильма Павла Таланкина – отредактированный до двуцветности (бело-сине-белый) российский оппозиционный флаг давно признан экстремистской символикой (по-своему это тоже честно – уже даже не делать вид, что так называемые экстремизм и терроризм чем-то отличаются для российских судов, как и их "пропаганда"). Фильм запретили ровно за то, что вынесено в его название, ведь кокетливо представленный "господином Никто" Таланкин выступает в этом фильме "против Путина" – а такое "негативное отношение" запрещено, тут и спорить не о чем.

Запретили фильм не сразу – он больше года триумфально шествовал по мировым фестивалям, собирая награды, бурно обсуждался как фаворит в гонке за "Оскаром", получил и этот высокий приз – а российская власть как-то растерянно молчала. Первым официально отозвался главный орган по правам человека, так называемый СПЧ при президенте, почему-то в ЮНЕСКО направив жалобу на нарушение прав несовершеннолетних, чьи лица показаны в фильме. Реакция нелепая и лицемерная; трудно поверить, что даже столь неискушённые в правах детей люди, как те, что сидят в этом "правозащитном органе", не понимают, что ЮНЕСКО не самое подходящее место для изучения их претензий. По сути дела – если бы это был действительно правозащитный совет – им следовало бы направить запрос в министерство просвещения, которое попирает права этих самых несовершеннолетних с таким цинизмом, что мир изумился рассказавшему об этом фильму, наградив его именно за то, что Таланкину удалось показать вопиющее насилие над детством. В одном из интервью Павел так объяснил, кто руководил съемками фильма: "Руководило нашими съемками Министерство просвещения Российской Федерации. Вот это точно могу сказать. Такому сценарному плану, как отправляли они, можно только позавидовать. Это полностью расписанный урок, полностью расписанная презентация. На какой минуте какой учитель что должен сказать, как дети должны посмотреть, как дети должны отреагировать".

Ну а что касается лиц детей в фильме – то ведь все, и сами дети (их мнением редко интересуются, но это ведь даже важнее мнения взрослых – родителей, учителей или иных замордованных пропагандой, боящихся за себя взрослых), и все прочие участники съемок понимали, что это снимается не для "домашнего просмотра", хотя, конечно, не знали про иностранный фильм, который их прославит. В фильме нет сцен, где дети бы пытались укрыться от наведенной на них камеры или, плача, просили бы съемку прекратить. А вот в фильме "Предательство", показанным по российскому телевидению незадолго до скандального (по мнению СПЧ) присуждения "Оскара", такие сцены есть. А еще в нем есть член Совета по правам человека Марина Ахмедова (не она ли сочиняла жалобу в Юнеско?). Ахмедова в фильме "Предательство" комментирует аресты подростков, обвиняемых в терроризме: ее речь вставлена как раз между сценами ареста мальчика, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Лицо подростка показано самым крупным планом, как и растерянные лица родителей, ругающих мальчика ("ты что, не знал, что это нельзя делать?") Очень маловероятно, что эти люди давали разрешение пропагандисту Андрею Медведеву или члену СПЧ Ахмедовой право публиковать видео, снятое в трагический для них момент задержания сына.

Даже если родители и давали такое разрешение, совершенно очевидно, что их понимание происходящего (скорее непонимание) никак не соотносится позицией самого молодого человека, упрямо отворачивающегося от камеры, смотрящего только в глаза матери, от которой его сейчас уведут на годы. Сидеть (как говорит голос силовика за кадром) ему до 10 лет – он будет отвечать за свое решение и "выражение негативного отношения" сам, а вот разрешение на съемку и публикацию себя при задержании почему-то за него должны давать другие?.. Так понимают знатоки из СПЧ "права несовершеннолетних". Так понимает их и российская власть – тюремный срок за "оправдание терроризма" (например, за бело-синюю ленточку) – с 14 лет, а вот лица показывать до самых 18 лет только с разрешений старейших и мудрейших. Фильм о "предательстве" – как раз о юных, о тех, кого там красиво называют "малолетние слои населения". Показывают там и тех, кто еще ждет суда, и тех, кто уже осужден на 17-18 и более лет. Грозный голос за кадром возвещает, что поджигание релейных шкафов совершается чаще всего этими "малолетними слоями", ответственность с 14 лет, а "срок вплоть до пожизненного" (тут они опять же врут – несовершеннолетним пожизненный дать пока нельзя). Но и эти суровые меры не кажутся "экспертам" фильма достаточными в борьбе с "малолетними слоями", "разведчик" Безруков настаивает на смертной казни, с явным знанием дела заявляя о том, что "любая вербовка происходит на базе смысла жизни". Смысл жизни некоторые, оказывается, находили,"защищая, типа, животных", и тут опытный разведчик делает вывод: "если человек общается с таким людьми, значит у них есть что-то общее". Органы осудили уже тысячи молодых людей за последние три года (эти сведения из доклада ФСБ тоже приводятся в фильме). Остальных пытаются запугать и засыпать им мозги враньем, пропагандирующим войну.

Возвращаясь к запрещенному в РФ фильму Таланкина-Боренштейна, хочу сказать, что фильм этот важен для западного зрителя, наградили этот фильм в Британии, США и других странах за то, что ужас милитаризации школьников показан самым доступным, очевидным образом, чтобы поняли и те, кто предельно далек от этой действительности. Тех, кто пристально следит за происходящим с детьми в РФ и на оккупированных территориях Украины, а тем более тех, кто там живет – этим не удивишь. Да и меняется ситуация каждый год и каждый месяц, что показывает последнее исследование проекта "Не норма" и издания "Вёрстка", которое касается проблемы использования детей в военных целей.

Как оказалось, детей в сотнях российских школ заставляют уже не просто внимать пропаганде и согласно сценарию министерства "смотреть и реагировать", а прямо-таки изготовлять предметы, используемые на войне и в военных целях. Исследователи выяснили, что "в школе села Узян республики Башкортостан для участников "СВО" дети делают мочалки, плетут тактические браслеты". Про последний предмет известно, что "в полевых условиях военнослужащие используют браслеты для быстрой фиксации и маскировки оборудования, создания ловушек или капканов" – то есть эти тактические браслеты могут служить убийству людей на фронте. Учителя, публикуя отчеты, поясняют: "Такая работа позволяет чувствовать свою сопричастность общему делу поддержки защитников, воспитывает у детей патриотические чувства". Порой, по признанию педагогов, дети пытались отказываться "из-за отношения к СВО", но их "убеждали, уговаривали… Под общим давлением они сдавались".

Таланкин участвовал в съемках уроков милитаризма "для отчета в Министерство", теперь для отчетов публикуют фото детей (и не всегда их лица скрыты), изготавливающих тактические браслеты, плетущих маскировочные сети, шьющих костюмы для тех, кто идет убивать, завоевывать, разрушать Украину. А тех, детей, кто "на базе смысла жизни" выступает против, сажают на 10 и более лет.





Стефания Кулаева - эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

