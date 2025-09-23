Генпрокуратура потребовала изъять активы председателя Совета судей РФ

Генпрокуратура России подала иск к председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором просит изъять у него активы стоимостью не менее 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В иске утверждается, что Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы и еще шести регионов, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью. По версии Генпрокуратуры, бизнес-партнером Момотова является владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, которого в иске называют "краснодарским представителем криминалитета".

Кроме того, согласно документу, Момотов "вступил во взаимодействие" с организаторами преступной группировки "Покровские", которые "сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".

Генпрокуратура утверждает, что Момотов использовал свое служебное положение "для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства".

Во версии ведомства, Момотов помог Марченко легализовать в общей сложности 11 объектов недвижимости в судебном порядке. Всего на Марченко и подконтрольных ему лиц оформили 44 земельных участка и 51 объект недвижимости – на основе этого имущества был создана сеть бизнес-отелей Marton.

По данным РБК, гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов. Власти пытались оспорить эти действия в судах, однако, как утверждается, Момотов этому препятствовал. Всего Генпрокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости у председателя Совета судей, которые зарегистрированы на третьих лиц.

Момотова и Марченко также обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 500 миллионов рублей.