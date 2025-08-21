Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осуждённого в июле по делу о растрате. Ответчиками по делу также указаны его родственники — отец, бывшая жена, гражданская супруга телеведущая Мария Китаева, водитель и несколько компаний.

По версии следствия, с 2016 по 2024 год Иванов использовал должность для личного обогащения, оформляя имущество на доверенных лиц. Под конфискацию попадают усадьба Софьи Волконской в Москве и усадьба Иванова Тверской области, десятки земельных участков и помещений, коллекции предметов роскоши, 23 автомобиля (включая раритетные модели) и 14 мотоциклов, а также деньги и драгоценности на сотни миллионов рублей.

Общая стоимость иска превышает один миллиард рублей.