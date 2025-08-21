Ссылки для упрощенного доступа

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Тимура Иванова

Тимур Иванов в зале суда
Тимур Иванов в зале суда

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осуждённого в июле по делу о растрате. Ответчиками по делу также указаны его родственники — отец, бывшая жена, гражданская супруга телеведущая Мария Китаева, водитель и несколько компаний.

По версии следствия, с 2016 по 2024 год Иванов использовал должность для личного обогащения, оформляя имущество на доверенных лиц. Под конфискацию попадают усадьба Софьи Волконской в Москве и усадьба Иванова Тверской области, десятки земельных участков и помещений, коллекции предметов роскоши, 23 автомобиля (включая раритетные модели) и 14 мотоциклов, а также деньги и драгоценности на сотни миллионов рублей.

Общая стоимость иска превышает один миллиард рублей.

  • Тимур Иванов находится под стражей с апреля 2024 года. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. Защита Иванова называет процесс "показательной экзекуцией" и обжаловала приговор. Апелляцию рассмотрят 25 августа.
  • Иванов также проходит обвиняемым по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Решение по ним пока не вынесено.
