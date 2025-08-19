У экс-главы краевого суда Кубани конфискованы активы на ₽13 млрд

У экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его соответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России конфискованы активы на сумму в 13 миллиардов рублей, сообщило издание "Коммерсантъ". Оно назвало иск беспрецедентным для российского правосудия.

Иск, как отмечается, во вторник удовлетворил Красногорский городской суд Московской области. В список конфискованных активов вошли 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир, 13 машино-мест. Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 миллиардов рублей.

Среди прочего были изъяты также сельскохозяйственная организация "СХП Дмитриевское" и четверть долей в уставном капитале предприятия общественного питания "Бар Рубин".

Статус судьи запрещал Александру Чернову заниматься бизнесом и получать от него доходы. Несмотря на это, согласно материалам дела, Чернов через подставных лиц и родственников приобретал различные активы. Средства вкладывались в приобретение дорогостоящей недвижимости, которая использовалась в том числе в коммерческих целях.

Александр Чернов был председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 год. Иск Генпрокуратура подала в начале октября 2024 года. На собственность Чернова - объекты недвижимости в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине, Москве - наложили арест.