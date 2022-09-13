Генпрокуратура Украины: российских учителей не задерживали

Российских учителей не задерживали на освобождённых украинскими войсками территориях Харьковской области. Об этом телеканалу Настоящее Время сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Источники телеканала в Донецкой и Луганской областных прокуратурах также утверждают, что у них тоже не задерживали российских учителей.

Ранее во вторник, 13 сентября, о задержании российских педагогов сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление вице-премьера Ирины Верещук. Она якобы сказала, что задержанные совершили преступление против Украины и их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, о задержании преподавателей под Купянском несколько дней назад писал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Источники СМИ в Минпросвещения России говорили, что в Харьковской области не было российских учителей, но там могли работать местные педагоги, согласившиеся преподавать по российской программе.

Позднее министерство сообщило, что российские преподаватели находятся на территориях Украины, подконтрольных российской армии и сепаратистам "ДНР" и "ЛНР". При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей украинскими военными.

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