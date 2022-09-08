Сирия вместо Донбасса. Школьные "Разговоры о важном" изменились

В государственных школах России в этом учебном году каждый понедельник начинается с поднятия флага и исполнения гимна. Затем проходит патриотический урок "Разговоры о важном". О событиях в Украине в его рамках должны были говорить и 12 сентября, но методички оказались скорректированы: теперь там осталось только упоминание военной операции в Сирии. Интерактивные учебные материалы к этим урокам готовит компания "Альфа лояльность столица", имеющая госконтракты от Министерства просвещения на 76 миллионов рублей.

"Альфа лояльность"

В апреле Министерство просвещения России сообщило, что с 1 сентября рабочая неделя в школах будет начинаться с поднятия российского триколора и исполнения гимна. К началу учебного года механизм проведения этого мероприятия не подготовили. В некоторых сельских школах не набирается и 200 учеников, а в городах-миллионниках в школах может быть более полутора тысяч учащихся.

На время исполнения гимна и поднятия флага вход в школы блокируется

Всех их выстраивать на линейку невозможно, поэтому детей к 8 утра в понедельник разводят по кабинетам и включают гимн в записи. Оборудования для онлайн-трансляций по всем классам поднятия флага в школьном дворе во многих учебных заведениях пока нет. На время исполнения гимна и поднятия флага вход в школы блокируется: опоздавшие должны ждать у калитки хоть в дождь, хоть в вьюгу.

В июне Минпросвещения сообщило, что сразу после церемонии с флагом и гимном детей ждет патриотический урок "Разговоры о важном", – это официальный сайт нового урока. В 2022/2023 учебном году 34 понедельника, в которые проходят школьные занятия. Судя по сайту "Разговоров о важном", официально утвержденных тем только 12 – до конца ноября.

Не все уроки запланированы как напрямую государственническо-пропагандистские: среди тем "разговоров о важном" – День учителя, День пожилого человека, юбилей Константина Циолковского. Глава "Альянса учителей" Даниил Кен в разговоре с Радио Свобода объяснил, что и здесь можно ждать подвоха:

Сейчас пришел Владимир Путин и возрождает русскую самобытность

"Темы заявлены довольно общие, пространство для маневра у учителей есть. В какую тему включат пропаганду войны, понять невозможно. Тот же урок про Циолковского можно провести так: в изучении космоса мы были первыми, затем были ужасные 90-е годы, которые отбросили нас назад, а сейчас пришел Владимир Путин и возрождает русскую самобытность".

По каждой теме "Разговоров о важном" есть тематические материалы для детей разного возраста. Общая тенденция – учащимся начальной школы рассказывают о красотах российской природы и о государстве. Для средних классов – больше о культуре России, научных достижениях. Чем старше дети, тем больше в методических материалах для них государственнических и милитаристских пассажей.

Сначала на сайте "Разговоров о важном" было выложено содержание 12 уроков – до ноября. После большого количества публикаций в СМИ, в том числе официально заблокированных в России, материалы будущих уроков сняли.

Пока патриотические мероприятия относятся к внеурочной деятельности: оценки по ним не ставят

Сейчас доступно содержание только урока, проведенного 5 сентября, а также предложение на следующий понедельник, 12 сентября. Ранее в этот день детям, начиная с 5 класса, должны были рассказывать о "специальной военной операции" в Украине. В новой, скорректированной версии военная тема осталась только в материалах для 10-11 классов. Самый современный пример военного мужества – оставшийся в видеоряде летчик Андрей Дьяченко, награжденный за участие в войне в Сирии.

Пока патриотические мероприятия относятся к внеурочной деятельности: оценки по ним не ставят. Во многих российских частных школах "Разговоров о важном" нет.

По информации с сайта госзакупок, на производство интерактивных материалов для "Разговоров о важном" потрачено 22 миллиона рублей, полностью они должны быть готовы к 31 октября.

Общий объем образовательных материалов, который компания должна подготовить, оценен в 76 миллионов рублей

Исполнитель контракта – ООО "Альфа лояльность столица". По данным базы "Контур.Фокус", эта компания четыре раза участвовала в открытых конкурсах госзакупок (с октября 2021-го по июнь 2022 года), и во всех случаях побеждала. Общий объем образовательных материалов, который компания должна подготовить, оценен в 76 миллионов рублей. Все конкурсы, которые выигрывала "Альфа лояльность столица", были организованы Институтом стратегии развития образования Российской академии образования (структура Министерства просвещения).

Гендиректор "Альфа лояльность столицы" Виктория Фирсова заявила Радио Свобода, что подписывала документы о конфиденциальности, поэтому не может комментировать подготовку материалов для "Разговоров о важном". Свои деловые отношения с Институтом стратегии развития образования Фирсова также комментировать отказалась.

Институт стратегии развития образования и пресс-служба Министерства просвещения на момент публикации текста не предоставили свои комментарии.

Как избежать

"Альянс учителей" подготовил шаблон заявления для родителей о том, что их ребенок не будет посещать "Разговоры о важном": так как внеурочная деятельность не является обязательной. При этом в методических материалах к "Разговорам о важном", которые давали московским учителям (есть в распоряжении Радио Свобода), говорится о необходимости обеспечить стопроцентную посещаемость уроков.

Есть много сообщений о давлении на родителей, которые отказываются отправлять детей на "Разговоры о важном". Но не посещать эти уроки – вполне реально.

Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей

"Если родители пишут заявления директору, что ребенок не будет посещать этот урок, в большинстве случаев их удовлетворяют. Директора школ и их начальники боятся скандалов, излишнего внимания критически настроенных людей. Что ребенок из принципиальной семьи запишет урок и передаст запись журналистам", – рассказывает Даниил Кен.

"Альянс учителей" намерен помогать и учителям, которые пытаются не участвовать в военной пропаганде.

"Мы выпустим шаблон заявлений для учителя в адрес директора об отказе вести "Разговоры о важном", но мы понимаем, что таких учителей будет немного. Если учитель урок не проводит, у него риски вплоть до увольнения. Учитель может проводить урок, нарушая методические рекомендации: что-то забыл, не так понял – естественно, в кавычках – в этом случае по российскому трудовому праву привлечь учителя к ответственности очень сложно. Мы считаем, что для учителей довольно безопасный выход: проводить эти уроки, но саботировать – таким образом, не заниматься пропагандой. В каждый класс по контролеру не посадят. Но мы ожидаем, что могут контролировать учителей, известных открытой антивоенной позицией", – отмечает Кен.

Родители из разных российских городов, настроенные негативно к российскому вторжению в Украину, рассказали Радио Свобода о вариантах противостояния школьной пропаганде:

"Чтобы не участвовать в пятиминутках ненависти, в этом году моя дочь переходит на домашнее обучение";

Сейчас думаем, как избежать дальнейших посещений этих уроков

"Устроил в частную школу. Весной я услышал от сына, что учительница говорила про "фашистов в Киеве". Весь вечер общался с учительницей, администрацией школы, родителями одноклассников. Устроил большой скандал. Я плачу деньги, чтобы на уроках политики не было";

"Сказал директору, что мой сын на "Разговоры о важном" ходить не будет, никаких вопросов не возникло";

"Утром в понедельник решили сходить в поликлинику, получить документы, которые давно планировали забрать. И встретили там других знакомых родителей с детьми. Сейчас думаем, как избежать дальнейших посещений этих уроков";

"Решила накануне читать методичку, и если там какой-то откровенный зашквар, с детьми обсуждать. Ну и заранее их предупредила о том, что могут вещать что-то усиленно патриотичное и оправдательное относительно войны";

“У средней дочки учитель выразился в том смысле, что он обязан зачитать какие-то тезисы, и что дети могут не слушать и не соглашаться, это формальность".

Учителя из разных регионов рассказали Радио Свобода, что в педагогической среде "Разговоры о важном" также не вызывают энтузиазма:

Учителя думают, что это бесполезная трата первого урока

"В 7.45 в понедельник с пафосом флаг поднимают физрук и несколько юнармейцев. Никто из детей на это не смотрит, старшеклассники ходить на "Разговоры о важном" не хотят. Будут делать липовые отчеты о 100-процентной посещаемости".

"Некоторые дети со скепсисом к процедуре относятся, другие, видимо, как к неизбежному злу. Один из моих коллег с воодушевлением воспринимает: говорит, это возрождение советских традиций. Явно негативное отношение к этому уроку видел только у одного коллеги-учителя".

"Учителя думают, что это бесполезная трата первого урока. Дети в основном будут ходить, возможно, будут "забивать" старшеклассники. Я детям не включала гимн в начале урока: думаю, это исключение. Но у нас вообще школа, которая дистанцируется от патриотизма и политики".

Очень неприятная ситуация, когда в школе он получает одну информацию, а дома – другую

"Разговоры о важном", безусловно, дополнительная нагрузка для учителей. Хотя бы потому, что этот предмет только появился. Говорить о патриотизме – сложная задача. Насколько учитель может формулировать свое мнение? Как он должен себя вести, чтобы не поставить в сложную ситуацию детей, которые его слушают? У детей есть родители, окружение. Очень неприятная ситуация, когда в школе он получает одну информацию, а дома – другую. Это очень серьезный вопрос: не надо ставить ребенка перед выбором, прав учитель или права мама, – отмечает член Совета профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.