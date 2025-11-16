Генштаб ВСУ сообщил об ударах по НПЗ в Самарской области

Генштаб ВСУ заявил об ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. По данным украинских военных, предприятие используется для обеспечения российской армии, в том числе топливом высшего сорта для реактивных двигателей. В районе завода зафиксированы взрывы и пожар, степень ущерба устанавливается.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки. Он сообщил, что она была отражена. Пострадавших, по словам Федорищева, нет.

Также в сообщении ВСУ говорится о поражении базы хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающей станции топливно-смазочных материалов на подконтрольной России территории Донецкой области.

Кроме того, ВСУ уточнили, что в результате удара по Рязанскому НПЗ в минувшую субботу были повреждены установки переработки нефти, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

В Волгограде в ночь на воскресенье, 16 ноября, украинские беспилотники повредили жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах, сообщили в региональной администрации. Пострадали три человека. У четырёх домов повреждены фасады и остекление.

Минобороны России утренней сводке заявило, что силы ПВО перехватили 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью и 23 – над Самарской. Всего за ночь, по данным ведомства, были уничтожены 57 дронов.

В условиях боевых действий проверить заявления воюющих сторон невозможно.