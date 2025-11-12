Ссылки для упрощенного доступа

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по химзаводу в Будённовске

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные поразили российский химический завод "Ставролен" в Ставропольском крае.

Как утверждают в ведомстве, принадлежащий "Лукойлу" завод, занимающийся в том числе выпуском полимеров из углеводородного сырья, поставляет материалы для российской армии, в том числе, для производства беспилотников. В районе объекта зафиксировано несколько взрывов, ущерб уточняется.

Завод расположен в городе Будённовск. О взрывах в ночь на 12 ноября сообщали местные жители.

Власти признали факт возгорания, заявив, что оно произошло из-за падения обломков сбитых беспилотников. Минобороны России заявило, что над Ставропольским краем были сбиты 4 украинских БПЛА.

Ранее завод "Ставролен" уже подвергался ударам украинских беспилотников.

Кроме того, как заявили в Генштабе ВСУ, украинская армия нанесла удар по российскому складу боеприпасов в поселке Новый Мир в оккупированной части Донецкой области.

Потери сторон


