Германия не ужесточала условия выдачи туристических виз для граждан РФ

Германия не ужесточала в очередной раз критерии, по которым граждане России могут получить туристические визы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства ФРГ в Москве.

Ранее в интервью RTVI в посольстве Германии заявили, что в результате войны России против Украины "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

"В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения поданных документов", - говорилось в этом заявлении, сделанном в ответ на просьбу RTVI прокомментировать информацию агентства dpa о том, что Берлин добивается ужесточения визового режима для граждан РФ на общеевропейском уровне в рамках 19-го пакета санкций против России. Его принятие планируется в середине следующей недели.

В интервью ТАСС представитель посольства ФРГ уточнил, что речь идёт об ограничениях, введенных еще в 2022 году. 9 сентября 2022 года, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, страны Европейского союза утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.