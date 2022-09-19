Германия передаст Украине ещё четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщил в понедельник Бундесвер. Руководители военного ведомства ФРГ признали, что речь пойдет о подержанных САУ – но отремонтированных, которые немецкие военные отдадут ВСУ, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением".

Ранее Берлин уже передал Киеву десять САУ PzH 2000. Теперь их количество в украинской армии увеличится до 22, с учетом всех таких самоходных артиллерийских установок, ранее поставленных ВСУ и Бундесвером, и армией Нидерландов.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что эти немецкие самоходные гаубицы уже хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Киев в своих запросах просил увеличить их поставки.

16 сентября Германия и Греция также согласовали так называемые "круговые поставки" ВСУ другой бронетехники: Греция передаст Украине 40 старых советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от ФРГ современные БМП Marder ("Куница"). Кроме того, к 15 сентября стало известно, что Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo и уже передала 24 зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard. Однако Берлин до сих пор отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций (признанные одними из лучших в мире).



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