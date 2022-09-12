WSJ: Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км

Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.

В списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для "продолжения наступления в 2023 году". Среди них – танки, беспилотники, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также – баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Накануне главнакомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский опубликовали статью, где говорится, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия.