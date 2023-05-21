Родственники мобилизованных из Хакасии, Алтайского края и Кемеровской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Они просят забрать солдат с первой линии линии фронта на бахмутском направлении, куда военных отправили без подготовки и командования, передаёт Сибирь.Реалии.

Авторы обращения, опубликованного на ютуб-канале "Рабочая демократия", рассказали, что в сентябре 2022 года мобилизованных отправили на полигоны Омска. Там их должны были подготовить, но родственники утверждают, что это делалось формально - пользоваться оружием бойцов не учили. В ноябре вывезли на недельное обучение в аннексированный Крым, в марте — на полигон в Керчи, где провели недельное обучение штурму.

5 апреля мобилизованных — 501 человека — увезли на территорию контролируемой России Луганской области Украины, где их боевой подготовкой два занимались наемники ЧВК "Вагнера". 10 апреля солдат доставили в Донецкую область и передали их отдельной диверсионно-штурмовой бригаде "Ветераны".

"Со слов "Ветеранов", наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей за голову, поэтому они имеют право отправлять их куда им вздумается", - говорится в обращении родственников.

После 19 апреля группы мобилизованных стали отправлять на боевые задания - зачастую на линию соприкосновения, без конкретных инструкций, без связи и присутствия командования воинской части, к которой их приписали. Там они несут большие потери. По словам тех, кому удалось связаться с родственниками, из 501 человека известна судьба около 130.