Власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд установил, что преступление произошло по заказу российских властей.

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"Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия", - заявила глава МИД страны Анналена Бербок. Российский посол был вызван в министерство — на дипломатическом языке это действие обычно означает крайнее недовольство принимающей стороны, то есть, в данном случае Германии.

Ранее в среду, 15 декабря, суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве. Россия причастность к преступлению категорически отрицает. На высылку дипломатов Москва ещё не отреагировала. Обычно она отвечает на такие действия зеркально.