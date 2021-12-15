Власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд установил, что преступление произошло по заказу российских властей.
"Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной республики Германия", - заявила глава МИД страны Анналена Бербок. Российский посол был вызван в министерство — на дипломатическом языке это действие обычно означает крайнее недовольство принимающей стороны, то есть, в данном случае Германии.
Ранее в среду, 15 декабря, суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве. Россия причастность к преступлению категорически отрицает. На высылку дипломатов Москва ещё не отреагировала. Обычно она отвечает на такие действия зеркально.
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