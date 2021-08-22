Россиянин, обвиняемый в Германии в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, работал в российских спецслужбах, а в 2016 году получил звание полковника. Об этом изданиям Spiegel и The Insider* рассказал один из свидетелей по делу. Журналисты называют его свояком, то есть, мужем сестры жены подозреваемого.

Хангошвили был застрелен в Берлине 15 августа 2019 года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя обвиняемого – Вадим Красиков. В Германию он въехал по фальшивым документам. Утверждается, что в России он раньше служил в спецназе ФСБ "Вымпел".

С журналистами Spiegel и The Insider разговаривал украинец Александр Водорез, который должен был опознать Красикова в немецком суде. В ходе заседания он заявил, что не может сделать этого наверняка. Теперь Водорез говорит, что сразу узнал обвиняемого, но не сказал об этом уверенно, так как опасался за свою безопасность.

По его словам, он знаком с Красиковым с 2010 года. Россиянин, утверждает Водорез, женат на сестре его жены и неоднократно приезжал на Украину до 2014 года. В 2016 году он, как утверждается, получил звание полковника. Красикову он рассказывал, что видел, как стреляет в тире президент России Владимир Путин и что служит "рядом" со спецназом ФСБ "Вымпел".

Подробности своей службы он не раскрывал. "Давай так договоримся, — сказал он своему украинскому родственнику. — Ты мне вопросы не задаешь по моей работе, потому что правду я не скажу, а врать я не хочу".

Федеральная прокуратура Германии обвинила в причастности к покушению российские власти. В обвинительном заключении на суде против Красикова сказано, что заказчики хотели отомстить Хангошвили за участие в прошлых конфликтах с Россией.

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он заявлял, что российские власти требовали его выдачи. Власти Германии это отрицают.

* — The Insider внесено в России в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Редакция не признаёт этот статус.