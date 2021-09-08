Гибель главы МЧС Зиничева оказалась не связанной с учениями

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Об этом сообщают источники РБК, "Тайги-инфо" и канала RTVi. Ранее сообщалось, что он погиб "при исполнении служебного долга".

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Источник "Тайги" передаёт, что после открытия учений в Норильске министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.

Источники РБК и RTVi сообщают, что инцидент мог произойти в другой точке неподалёку от озера — на водопаде Китабо-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По словам собеседника издание, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб. Учения были открыты министром за день до поездки.

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности — совещательного органа при президенте, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Сообщается, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссёра Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой — пытался удержать его от падения с обрыва.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, назвав его "товарищем, близким для всех нас человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества". "Для меня это невосполнимая личная утрата" - говорится в телеграмме Путина.