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Элизабет Гилберт отложила выпуск новой книги: её сюжет развивается в России

Американская писательница Элизабет Гилберт, известная своим бестселлером "Ешь, молись, люби", решила отложить публикацию своей новой книги. Её сюжет развивается в России, что вызвало "массовые отклики" украинских читателей, рассказала она в твиттере.

Роман Гилберт "Снежный лес", действие которого происходит в Сибири в середине прошлого века, должен был выйти в феврале 2024 года. Под анонсом книги в твиттере написали несколько разочарованных комментариев, а за выходные более 500 человек поставили роману одну звезду на читательской платформе Goodreads.

Украинские читатели выразили опасения, что книга романтизирует Россию, которую сейчас обвиняют в совершении военных преступлений в их стране. "Я читаю эти сообщения и уважаю их. В итоге я снимаю книгу с публикации", – заявила Гилберт, отметив, что пока сосредоточится на других проектах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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