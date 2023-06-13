Американская писательница Элизабет Гилберт, известная своим бестселлером "Ешь, молись, люби", решила отложить публикацию своей новой книги. Её сюжет развивается в России, что вызвало "массовые отклики" украинских читателей, рассказала она в твиттере.

Роман Гилберт "Снежный лес", действие которого происходит в Сибири в середине прошлого века, должен был выйти в феврале 2024 года. Под анонсом книги в твиттере написали несколько разочарованных комментариев, а за выходные более 500 человек поставили роману одну звезду на читательской платформе Goodreads.

Украинские читатели выразили опасения, что книга романтизирует Россию, которую сейчас обвиняют в совершении военных преступлений в их стране. "Я читаю эти сообщения и уважаю их. В итоге я снимаю книгу с публикации", – заявила Гилберт, отметив, что пока сосредоточится на других проектах.