Радио Свобода в Праге выпустило книгу о драме беженцев из Украины

"Гонимые войной" - так называется книга, выпущенная Радио Свобода в Праге. Она посвящена драме украинских беженцев, число которых составило, по разным подсчетам, от 7 до 8 миллионов человек. В основу книги легли беседы последних 15 месяцев, прозвучавшие на "Свободе" в подкасте "Гуманитарный коридор", который вели Игорь Померанцев и Иван Толстой. О пережитой катастрофе рассказывают беженцы со всех концов Украины – из Бучи, Мариуполя, Одессы, Киева. Первый из 80-и эпизодов подкаста вышел 7 марта 2022 года, через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда стали очевидны масштабы бедствия, вызванного войной.

В книгу также включены свидетельства волонтёров Чехии, Польши, Германии, Соединенных Штатов, Израиля и других стран, помогавших беженцам на всех этапах устройства за границей. В последнем разделе – размышления экспертов – историков, культурологов, переводчиков.

Книга "Гонимые войной" выпущена на трех языках – русском, украинском и английском. Все главы снабжены куар-кодами, так что читатели смогут прослушать и сами беседы, хранящиеся на сайте нашего радио.

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