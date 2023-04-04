После российского запрета книги об ЛГБТ+ будут завозить из стран СНГ

После запрета на распространение позитивной информации об ЛГБТ+ в России книги о гомосексуальной любви будут выпускать и продавать в странах СНГ. Теоретически они могут поступать в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В издательстве Popcorn Books, которое выпустило "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" об отношениях гомосексуалов, рассказали, что "уже работают с партнёрами в СНГ – и в дальнейшем планируют продавать книги через местные площадки".

Книги этого издательства пока не представлены в книжных сетях Беларуси и Казахстана, но их уже можно найти в онлайн-магазинах этих стран. При этом белорусский "КомiксКрама" предлагает доставку товаров в Россию. Юристы, опрошенные газетой "Коммерсантъ", уверяют, что за покупку книг в СНГ россиянам наказание не грозит.

"У нас введена ответственность за публичное распространение материалов, оправдывающих ЛГБТ. Если пользователь просто купил книгу в СНГ для себя – никакой ответственности не наступает", – пояснил российский адвокат Максим Мартьянов.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн пригрозил издательствам книг уголовной ответственностью, если они попытаются наладить "нелегальный ЛГБТ-трафик" в Россию. По какой статье их будут судить, депутат не уточнил.