После российского запрета книги об ЛГБТ+ будут завозить из стран СНГ

После запрета на распространение позитивной информации об ЛГБТ+ в России книги о гомосексуальной любви будут выпускать и продавать в странах СНГ. Теоретически они могут поступать в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В издательстве Popcorn Books, которое выпустило "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" об отношениях гомосексуалов, рассказали, что "уже работают с партнёрами в СНГ – и в дальнейшем планируют продавать книги через местные площадки".
Книги этого издательства пока не представлены в книжных сетях Беларуси и Казахстана, но их уже можно найти в онлайн-магазинах этих стран. При этом белорусский "КомiксКрама" предлагает доставку товаров в Россию. Юристы, опрошенные газетой "Коммерсантъ", уверяют, что за покупку книг в СНГ россиянам наказание не грозит.
"У нас введена ответственность за публичное распространение материалов, оправдывающих ЛГБТ. Если пользователь просто купил книгу в СНГ для себя – никакой ответственности не наступает", – пояснил российский адвокат Максим Мартьянов.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн пригрозил издательствам книг уголовной ответственностью, если они попытаются наладить "нелегальный ЛГБТ-трафик" в Россию. По какой статье их будут судить, депутат не уточнил.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
- В январе 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что против издательства Popcorn Books возбуждено административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ+.
- Также в Казахстане вскоре начнёт работу издательство Panther Books, узнал "Коммерсантъ". Сейчас оно ищет русскоязычных авторов, которые будут писать на тематику ЛГБТ+. Продавать книги в России издательство не планирует.
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