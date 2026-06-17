В графстве Кенеди, штат Техас, названном в честь судовладельца XIX века Миффина Кенеди, зарегистрировано 259 избирателей. Закон штата не требует от избирателя указывать свою партийную принадлежность, поэтому мы не знаем, сколько из них демократов, а сколько республиканцев. На второй тур республиканских праймериз по выборам в Сенат пришло 8 (восемь) человек. Шестеро проголосовали за нынешнего сенатора Джона Корнина, двое – за Кена Пакстона, которого активно поддерживает Дональд Трамп. Итого, как любит выражаться президент, сокрушительная (landslide) победа Корнина: он собрал 75 процентов голосов. В графстве Лавинг того же штата с населением 96 человек – противоположная картина: на участок явилось 13 человек, 8 (61,5 процента) отдали голоса Пакстону, пятеро – Корнину.

Пакстон в итоге выиграл праймериз, но речь сейчас не об этом, а о том, что каждый голос имеет значение (every vote counts). Нынешний сезон праймериз отличается небывалым накалом политических страстей и рекордными расходами кандидатов. В отличие от праймериз "Единой России", которые ровным счетом ничего не значат (о чем и сказано в первой же статье ее "Положения о порядке проведения предварительного голосования": "Предварительное голосование... не является процедурой выдвижения кандидатов"), в США именно праймериз выбивают из седла опытных бойцов и отдают пальму первенства неофитам, как это произошло с Дональдом Трампом в 2016 году.

На каждых выборах американские избиратели принимают участие в референдумах

Выборы этого года определят, удастся ли республиканцам сломать историческую закономерность, согласно которой президентская партия проигрывает промежуточные выборы, а президент на оставшиеся два года превращается в "хромую утку". Но когда 3 ноября избиратели придут на участки, они будут выбирать не только конгрессмена, сенатора, губернатора, мэра (там, где им подошел срок переизбираться) и членов законодательного собрания штата, но и множество должностных лиц местного уровня: шерифа, казначея, окружного прокурора, члена городского совета, члена школьного совета и прочая, и прочая. А еще им дадут бюллетени с вопросами референдумов. Да, на каждых выборах американские избиратели принимают участие в референдумах. По данным на 7 июня, в бюллетени 37 штатов внесены вопросы 121 референдума, и это только в масштабах штата, а бывают и в масштабах города или деревни.

История сохранила курьезные примеры. В 2010 году жители графства Денвер в Колорадо решали, следует ли создать комиссию по внеземным делам, дабы "помочь обеспечить здоровье, безопасность и культурную осведомленность жителей и посетителей Денвера в связи с потенциальными встречами или взаимодействием с внеземными разумными существами или их транспортными средствами". 82 процента денверцев проголосовали против. В 1997 году избирателей Цинциннати спросили, стоит ли предоставить городскому зоопарку право взимать с посетителей налог на строительство нового помещения для слонов. В противном случая зоопарк угрожал отправить своих четырех азиатских слонов, среди которых была беременная самка, в другие зоопарки. Избиратели решили, что не стоит, и два слона были сданы в аренду зоопарку в Луисвилле, Кентукки. Не повезло и минипигам города Пикуа, Огайо. В 1993 году его жители решали, признать ли карликовую свинью домашним животным. И большинством в 725 голосов (в городе 20 тысяч жителей) решили, что это домашний скот, который не дозволяется держать в городской квартире.

Инициатором референдума может выступить любое частное лицо или группа лиц. Чтобы вопрос попал в бюллетень, необходимо собрать определенное число подписей (подписанты не обязательно должны одобрять предлагаемую меру, а лишь поддержать ее вынесение на референдум). К примеру, референдум о минипигах инициировала супружеская пара, которая заявила, что скорее уедет из города, чем расстанется со своей свинкой Рокси. Если речь идет о поправке к конституции штата, то законодатели обязаны вынести ее на референдум.

Это глас народа. Игнорировать его власть не может. Не имеет права

Референдумы этого года касаются самых разных сторон жизни. В шести избирательных округах четырех штатов граждане решают, разрешить ли разработчикам ИИ строительство дата-центров, загрязняющих окружающую среду, истощающих водные запасы и повышающих стоимость электроэнергии. В пяти штатах – Аляске, Арканзасе, Канзасе, Южной Дакоте и Западной Вирджинии – в бюллетени внесены поправки к законодательству, запрещающие голосовать негражданам. В Колорадо, Мэне и Вашингтоне на голосование 2026 года выносятся инициированные гражданами предложения, ограничивающие участие трансгендерных спортсменов в женских спортивных командах государственных школ и колледжей. Во всех трех штатах традиционно сильны позиции Демократической партии, поэтому голосование должно показать, насколько популярна эта мера за пределами прореспубликанских штатов.

В Северной Дакоте избиратели должны ответить, кормить ли школьников бесплатными завтраками и обедами – или только завтраками. В штате Вашингтон один из референдумов касается права родителей знать все, что происходит в школе с их ребенком, от содержания учебных программ до медицинской помощи. Казалось бы, что в этом неправильного? Но оппоненты утверждают: не все дети живут в благополучных семьях, ребенку подчас бывает проще и безопаснее обратиться за помощью к учителю, которому он доверяет.

Инициативы разных штатов идут в противоположных направлениях. В Массачусетсе поставлен на голосование вопрос о контроле за огнестрельным оружием. В Арканзасе, наоборот, предлагается внести в конституцию штата право "использовать оружие для законной охоты, любительской стрельбы и иных правомерных целей", а также записать, что право на владение и ношение оружия является "естественным, фундаментальным и неотъемлемым правом личности, которое не подлежит ущемлению".

Да, это разноголосица, иногда смешная и несуразная, но это глас народа. Игнорировать его власть не может. Не имеет права.