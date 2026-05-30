Как взять Сенат. Кандидаты, партии и их шансы на выборах

Еще недавно казалось, что на выборах в Конгресс в этом году республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, но могут быть вполне спокойны за Сенат. Более это не так. Недовольство избирателей состоянием экономики и действиями администрации Дональда Трампа ослабляют позиции республиканских кандидатов. Однако расклад для демократов не очень благоприятен: считается, что республиканцам почти гарантированы 48 мест в Сенате, демократам – 44. Получается, из 8 по-настоящему конкурентных избирательных гонок демократом нужно победить в 7.

Кандидатов и их шансы в новом выпуске "Популярной Америки" обсуждают Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и ведущий подкаста Радио Свобода "Читая новости" Валентин Барышников.

Выдержки из подкаста

– Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в сенате США, проиграл праймериз Республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать сенат в ноябре этого года на выборах в конгресс. В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которая сейчас занимает корни.

– Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкость. 12 лет не было случая, чтобы действующий сенатор проиграл праймериз своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа. Кэссиди в Луизиане и теперь Джон Корнин. Причем Корнин был лояльным республиканским сенатором. За почти 25 лет в сенате, он собрал у доноров 400 миллионов долларов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный, стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп всё равно поддержал его конкурента, Кена Пакстона, на которого есть компромат как бы на любую тему.

– Трамп его назвал абсолютно преданным и настоящим бойцом МАГА.

– Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из из тех из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы "перевернуть" итоги выборов 2020 года. И мне кажется, что главное, фундаментальное – это то, что он не истеблишмент. Корнин – нет претензий, которые ему можно предъявить, он всегда голосовал как республиканец, правильно. Но он полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами – это идеальный анти-истеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.

– Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звёзд нового поколения демократов – это Джеймс Таларико, молодой местный законодатель, которому 37. Он студент пресвитерианской академии и все свои взгляды политические он обосновывает ссылками на Библию. То есть он апеллирует хорошо к не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым и даже к республиканцам. И сторонники Корнина говорили, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет.

– В нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата, потому что есть, может, несколько процентов людей, которые за республиканцев, но для них скандалы Пакстона – это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Корнин на праймериз сжёг 60 млн долларов, рассказывая так из каждого утюга, какой плохой Пакстон.

И это шанс Таларико, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и выступает под лозунгом: "Ребята, давайте жить дружно". Его первый ролик против Пакстона – это мы, люди Техаса, против Кена Пакстона. Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. Казалось бы, очевидная стратегия, – привязать Пакстона к Трампу, – но Трамп популярен в Техасе, и Таларико нужно выиграть голоса небольшой части тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому вот он не всё валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.

Таларико обращается к избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам. Проголосуйте за меня, я вам даю как бы убежище. Почему проголосовать? Потому что Пакстон такой плохой чувак. То есть он не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его как кандидата всех против конкретного Кэна Пакстона.

И мы видели на трёх выборах подряд, что американцы меняли, меняли партию у власти. То есть есть недовольство, не конкретным лидером или конкретной партией, а недовольство теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в восьмидесятые, последний раз демократический губернатор был в девяносто четвёртом году, соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларико пытается капитализироваться на этом: посмотрите, вокруг одни республиканцы, давайте сделаем смену, у нас будут новые лица.

– Я видел недавний опрос до конца апреля, Таларико с Пакстоном наравне.

– Это не самый большой шанс из тех, что есть у демократов в этом году, президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп непопулярен, но это нужно вычитать из этих 10%, который у него были в 2024 году. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларико кандидат Бето О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда был президентом, и тогда был непопулярен. О'Рурк был близок, 3% разница, но всё же проиграл. Так выглядит, что Таларико идёт на что-то между между нулём, то есть шансом победы и там минус двумя-тремя процентами. Соответственно, ответ на вопрос: есть ли реальный шанс? Да, есть реальный шанс. Но пока он не фаворит этой гонки.

– В этом году из 35 мест в Сенате, подлежащих выборам, по-настоящему спорных примерно 8, и демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно победить в семи. Это реалистично? Это должно быть синее цунами?

– Корреляция есть, популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов, это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, разные гонки и разные избирательные правила, но за счёт того, что корреляция есть, шанс того, что демократы возьмут Сенат, большой. Если очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 сейчас.

– В штате Мэн еще один представитель нового поколения демократов. Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год, бывший морпех, сейчас устричный фермер.

– Он выиграл демократические праймериз, хотя был абсолютным аутсайдером, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он её настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования. Теперь он идёт против Сьюзен Коллинз (республиканки, много лет представляющей Мэн в Сенате).

– На Аляске демократы уговорили выдвинуться популярную местную конгрессвумен и представительницу коренного населения Мэри Пелтола, и внезапно Аляска, где, в принципе, голосуют за республиканцев, вошла в число штатов, где теоретически демократы могут взять место в Сенате.

– Аляска – "красный" штат на президентских выборах. Это очень особенный штат, не похожий на другие. Он политически не поляризован. Большинство избирателей голосуют за республиканского кандидата на президентских выборах. Но, например, Мария Пелтола, 4 года назад выиграла выборы в Палату представителей, а на Аляски выборы в Палату представителей – такие же выборы, как в Сенат, у них только один округ (это определяется численностью населения – Прим.), то есть у них два сенатора, которые избираются всем штатом, и один член Палаты представителей, который тоже избирается всем штатам. Она выиграла. После этого она проиграла с небольшим разрывом в тот год, когда выиграл президент Трамп. Сейчас, если она выступит так же, как 2024 году, но без республиканской волны вместе с президентом Трампом, то победит.

– Вот эти новые кандидаты от демократов выглядят на самом деле не очень как демократы. Это специфика регионов или закономерность: в поисках победы в сложных случаях в обход стандартного разделения демократы-республиканцы?

– Чтобы взять Сенат, демократам нужно победить в тех штатах, где сейчас сенаторы-республиканцы. Это значит по определению, что их кандидат не может быть "ядерным" демократом. Он должен быть в каком-то смысле центристом, он должен быть в каком-то смысле республиканцем. Нельзя победить в штате, который 50 на 50, если ты принадлежишь к ядру своей партии. Ты должен быть центристом, ядро твоей партии может быть недовольно, но не настолько недовольно, чтобы остаться дома.