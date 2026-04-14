Сослагательное наклонение. Владимир Абаринов – о превратностях карьеры

Кандидат демократов на выборах губернатора Калифорнии конгрессмен Эрик Сволвелл лишился шансов на избрание. Всему виной публикация в газете San Francisco Chronicle. Его бывшая сотрудница, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что Сволвелл дважды совершил сексуальное насилие в отношении нее, когда она была "слишком пьяна, чтобы дать согласие". Инциденты имели место в 2019 году.

Сведения о неумеренном сексуальном задоре конгрессмена уже с месяц бродят в социальных сетях. Телекомпании CNN не составило труда найти еще трех женщин, которые заявили, что Сволвелл приставал к ним. Из этих четырех пострадавших только одна назвала свое имя – Элли Саммарко. Когда конгрессмен опубликовал свое видео, в котором заявил, что все обвинения – "чистая ложь", муж Элли, известный политтехнолог демократов Адам Пархоменко, ответил ему в комментариях, что его жена, которую он всецело поддерживает, предоставила CNN непристойную переписку, которую Сволвелл вел с ней в мессенджере Snapchat.

Сволвелл женат, у него трое детей. "Я никоим образом не утверждаю, что я идеален или что я святой. В прошлом я, безусловно, совершал ошибки в своих суждениях, – сказал он в своем видеообращении. – Эти ошибки – дело сугубо мое и моей жены. И ей я приношу глубочайшие извинения за то, что поставил ее в такое положение".

"Этот лживый, возмутительный слух распространяют за 27 дней до выборов отчаявшиеся оппоненты, которые, к сожалению, объединились с конспирологами из движения MAGA, поскольку знают: Эрик Сволвелл является фаворитом в этой гонке", – заявила пресс-секретарь Сволвелла Мика Бизли.

Один из этих "отчаявшихся конкурентов", республиканец Стив Хилтон, бывший ведущий Fox News, которого поддержал президент Трамп, разразился гневной филиппикой: "Несмотря на их бесконечные нравоучения о гендерном равенстве и их так называемые "ценности", совершенно очевидно: сегодняшнюю Демократическую партию Калифорнии все это нисколько не волнует – ее интересует лишь собственная власть... Они превратились в коррумпированное, терпящее крах и вызывающее лишь стыд сборище, погружающееся в хаос, грязь и скандалы".

Реакция руководства Демократической партии была мгновенной. Сволвелла призвали снять кандидатуру. Офис его избирательной кампании опустел – его покинули ключевые сотрудники. Крупнейшие профсоюзы Калифорнии – учителей и SEIU, объединяющий работников здравоохранения, госслужащих и сотрудников агентств по управлению недвижимостью, отозвали свою поддержку кандидатуры Сволвелла. Но самый весомый вред его кампании нанесли инфлюэнсеры – блогеры Шайенн Хант и Ариэль Фодор, известная под псевдонимом Mrs. Frazzled ("Умотавшаяся"). Первая – бывшая сотрудница аппарата Конгресса и директор некоммерческой организации Gen-Z for Change, глашатая поколения Z. Вторая – бывший учитель младших классов, чей юмористический блог посвящен в основном вопросам воспитания и образования детей. Отвечая на угрозы конгрессмена обратиться в суд, она написала: "Сволвелл сдулся. Я увидела все что хотела. Он не станет из-за этой истории подавать в суд НИ НА КОГО, потому что процедура раскрытия доказательств его просто уничтожит. Зачем этот человек вообще избирался в губернаторы – это выше моего понимания".

Более того: офис окружного прокурора Манхэттена заявил, что займется расследованием обвинений, потому что один из эпизодов имел место в отеле на территории этого судебного округа. Среди однопартийцев Сволвелла в Конгрессе муссируется идея лишить его мандата.

Момент для разоблачения выбран исключительно удачно, и есть признаки того, что скандал был срежиссирован. Но почему вожди партии так быстро сдали фаворита гонки? Говорят, что улики столь весомы, что оправдания бесполезны (уж как бы ни обвиняли Дональда Трампа, но он ни в одном случае не заводил неприличной переписки с женщинами). Оправдывающийся заведомо ставит себя в проигрышную позицию, да и времени на оправдания не остается. Так, в 2000 году Джон Маккейн был выбит из седла слухами о внебрачной чернокожей дочери (на самом деле сенатор удочерил девочку из Бангладеш), исходившими, по недоказанным сведениям, от советников соперника Маккейна в борьбе за партийную номинацию Джорджа Буша.

Старое, испытанное орудие. В свое время я разбирался, откуда в 1828 году, когда президент Джон Квинси Адамс переизбирался на второй срок, взялась сплетня о том, что он, будучи послом в Петербурге, будто бы предоставил императору Александру I для совращения няню своих детей, но она, к счастью, оказалась "не столь сладострастна, чтобы удовлетворить его пресыщенный аппетит". Те выборы Адамс проиграл.

Вспоминается и другая история, ныне прочно забытая. В 2002 году член верхней палаты законодательного собрания Иллинойса Барак Обама избирался в Сенат США. Его соперником от Республиканской партии был бизнесмен Джек Райан. Обаму тогда называли восходящей рок-звездой Демпартии. Во всех опросах он опережал Райана. И все же республиканцы надеялись, что молодой неопытный политик может дрогнуть, ошибиться и проиграть. Но так называемая "чикагская политическая машина", благодаря которой весь XX век у власти в штате, за редкими исключениями, находился один и тот же клан, сработала безотказно. За четыре месяца до выборов газета Chicago Tribune потребовала через суд снять гриф конфиденциальности с документов о разводе Райана. Оказалось, что бывшая жена, киноактриса Джери Райан, известная по роли "Седьмой-из-Девяти" в сериале "Звездный путь: Вояджер", обвиняла его в том, что он принуждал ее посещать секс-клубы и участвовать в оргиях. Райан снял свою кандидатуру. Республиканцы наспех номинировали нераскрученного кандидата, который с треском проиграл Обаме.

Представим себе, что Обама проиграл бы выборы в Сенат. Его звезда, вероятно, не закатилась бы. Но в президентских выборах 2008 года с Маккейном соперничала бы Хиллари Клинтон. И скорее всего, выиграла бы. Что произошло бы далее? Об этом можно только гадать, это уже альтернативная история. Как же часто "развилки истории" возникают буквально на ровном месте! Унылая измызганная фраза о том, что "история не знает сослагательного наклонения", сказана лишенным воображения немецким медиевистом Карлом Хампе. На самом деле мы просто не замечаем, когда Америка – а с нею и мир – проскакивает очередную развилку.

Особенность калифорнийских праймериз в том, что они внепартийные: в финал выходят два кандидата независимо от партийной принадлежности. Сволвелл преувеличивает, когда называет себя лидером гонки. В последнем опросе (проведенном еще до разоблачений) он был на третьем месте после двух республиканцев. В воскресенье Сволвелл сдался и объявил, что прекращает свою кампанию.

Вероятно, демократы рассчитывают мобилизовать свой электорат в пользу одного из своих оставшихся кандидатов, которых они долго убеждали сняться в пользу Сволвелла (хороши бы они были сейчас!). Но вполне может статься, что избиратели штата, который с 1992 года ни разу не голосовал на президентских выборах (а на губернаторских – с 2010-го) за кандидата Республиканской партии, должны будут на этот раз выбирать из двух республиканцев.