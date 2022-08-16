Глава Башкирии предложил устраивать в школы вернувшихся с войны

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил назначать военных, вернувшихся с войны в Украине, советниками директоров школ по патриотическому воспитанию. Об этом он заявил на оперативном совещании с чиновниками.

"Они потихонечку будут возвращаться, приобрели боевой опыт, человеческую закалку. Они уже сами по себе очень стойкие люди и понимают, что такое патриотизм и родина", – считает Хабиров.

Кроме понимания патриотизма, по словам губернатора, у потенциальных школьных работников должно быть желание и определённые навыки работы с детьми.