Глава Башкирии предложил устраивать в школы вернувшихся с войны

Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил назначать военных, вернувшихся с войны в Украине, советниками директоров школ по патриотическому воспитанию. Об этом он заявил на оперативном совещании с чиновниками.
"Они потихонечку будут возвращаться, приобрели боевой опыт, человеческую закалку. Они уже сами по себе очень стойкие люди и понимают, что такое патриотизм и родина", – считает Хабиров.
Кроме понимания патриотизма, по словам губернатора, у потенциальных школьных работников должно быть желание и определённые навыки работы с детьми.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине августа погибли 5514 мирных украинцев, в том числе 356 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- Также ООН сообщала о как минимум 124 случаях сексуального насилия в ходе войны в Украине. При этом организация признала, что эти данные – "лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов насилия в условиях войны".
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