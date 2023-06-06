Глава Белгородской области заявил, что в Новой Таволжанке "противника нет"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории регоина, в частности в селе Новая Таволжанка, "противника нет".

"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, пытаясь увеличить уровень своей аудитории", – заявил Вячеслав Гладков.

Накануне бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, заявили о полном контроле села Новая Таволжанка. Губернатор региона косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село.

В телеграм-канале РДК во вторник появилось сообщение о том, что "Новая Таволжанка просто брошена", а в Шебекино "орудуют мародёры". РДК также опубликовал видео, где двое людей в камуфляже и с флагом РДК стоят на деревенской улице. Однако по ролику нельзя определить, какой это населенный пункт и как давно было снято это видео.