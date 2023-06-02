Шебекинский бумеранг. Новый "рейд" РДК и легиона "Свобода России"

Радио Свобода рассказывает, что известно спустя сутки о втором за десять дней рейде Русского добровольческого корпуса на российскую территорию.

Несмотря на то что в ожидании украинского контрнаступления ситуация на линии фронта в Донбассе, Запорожье, а также в Харьковской и Херсонской областях характеризуется словом "затишье", недостатка в новостях из Украины нет. Россия шестой день подряд обстреливает Киев крылатыми ракетами и иранскими барражирующими боеприпасами, Украина в четверг второй раз за десять дней атаковала населенные пункты в Белгородской области. Эти атаки проводятся Русским добровольческим корпусом, отрядом перешедших на сторону Украины россиян, не скрывающих своих неонацистских взглядов. Во время первого рейда, в приграничное село Козинка, РДК захватил российский БТР на пограничном пункте пропуска "Грайворон", но потерял несколько американских бронированных машин – после чего представители США напомнили, что они "не одобряют удары по территории России с использованием американского оружия".

Второй "рейд" был анонсирован Русским добровольческим корпусом утром 1 мая, но пока свелся к неизбирательному обстрелу города Шебекино из "Градов". Как утверждают российские добровольцы из другого формирования, воюющего на стороне Украины, легиона "Свобода России", в пятницу они вновь вступили в бой в российском селе Новая Таволжанка. Российские власти, в свою очередь, впервые за два дня заявили о жертвах боевых действий на своей территории: по их данным, два мирных жителя погибли при обстреле машин, ехавших в Белгород через поселок Маслова Пристань.

Достоверных свидетельств того, что в четверг бойцам РДК или "Легиона" удалось зайти в Шебекино, пока не появилось. Несколько фото и видео (1, 2), на которых, как утверждается, снята военная техника "Корпуса", были геолоцированы в соседнем селе Новая Таволжанка. Впрочем, и у первого, и у второго рейда был существенный PR-эффект: жители Шебекина стали бежать из города, в Белгородской области выросли панические настроения среди населения, а российским чиновникам пришлось спешно тушить "информационный пожар".

Если регулярные минометные обстрелы граничащих с Украиной российских сел (как и обстрелы Донецка, причастность к которым Украина не признает) давно стали относительно привычными и не вызывали большого внимания ни в Киеве, ни в Москве, то после широко рекламируемых в соцсетях вылазок РДК реагировать на сложившуюся ситуацию пришлось и Владимиру Путину, и представителям США. При этом многие россияне после этих акций, а также после недавней атаки украинских дронов на Москву чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину почувствовали, что развязанная их страной война может вернуться к ним бумерангом.

Шебекино в огне

Украина не первый раз обстреливает Шебекино. Многие из предыдущих обстрелов осуществлялись непосредственно ВСУ с помощью высокоточного оружия: например, в конце декабря украинской армии удалось вывести из строя электроподстанцию в этом городе. События четверга разворачивались совсем по другому сценарию.

Обстрелы Шебекина начались еще 30 мая, достигнув пика в ночь на 31-е число. Жителям города и соседних сел стали приходить на телефоны оповещения о необходимости пройти в укрытие. В местных пабликах появились видео, на которых были видны всполохи взрывов. Судя по сообщениям жителей, обстрелы не прекращались всю ночь. Ранним утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город был обстрелян из установок "Град" трижды: в полночь, в 3:40 и 5:15 утра.



На протяжении 1 июня в соцсетях появлялись многочисленные фото и видео разрушений в городе в результате обстрелов. Судя по роликам, пострадали в основном жилые дома. География повреждений охватывает как минимум почти всю центральную часть города: стены жилых домов на улице Свободы и рядом на улице Ленина были пробиты снарядами насквозь, в двух километрах от этого места загорелась кровля у общежития неподалеку от районной администрации, был полностью разрушен жилой дом в частном секторе. Радио Свобода не нашло в открытых источниках свидетельств того, что какой-либо из этих объектов использовался военными.



Издание "База" со ссылкой на неназванный источник заявило, что Шебекино было обстреляно из танков, ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Точного подтверждения этой информации нет, но на одном из снимков из Шебекина действительно видны остатки боеприпаса, который похож на пустую кассетную часть ракеты установки "Град".



Украинские власти не комментировали обстрелы Шебекина. Утром 1 июня Илья Пономарев, называющий себя политическим представителем легиона "Свобода России", написал в телеграме, что Русский добровольческий корпус накрыл "Градами" здание полиции в Шебекине "с собравшимся там личным составом". В Шебекине есть несколько отделений полиции, одно из них находится неподалеку от подвергшихся обстрелу жилых домов на улице Свободы. О возгорании в отделе полиции в Шебекине после обстрела сообщал источник телеканала "Звезда".



Реактивная система залпового огня "Град" не является высокоточным вооружением, площадь поражения одним ее залпом может достигать 150 000 кв. метров.



По данным губернатора Гладкова, всего в ходе обстрела Шебекина пострадали 12 человек. Независимо верифицировать это заявление Радио Свобода не может.

Рейд

Утром 1 июня Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" (ряд экспертов, в том числе аналитики Conflict Intelligence Team, высказывают сомнения, что последний существует как самостоятельное вооруженное подразделение) заявили о начале нового рейда на территорию России – в Шебекинский район Белгородской области. "Обещанная Командиром РДК вторая фаза началась", – говорилось в сообщении корпуса, выложенном около 8 утра по местному времени. Представитель РДК заявил, что "приграничные районы" обстреливает сама российская армия, а его бойцы "не воюют с мирными жителями".



Незадолго до этого издание "База" написало, что пограничный переход "Шебекино" атакован танками, "диверсантов сдерживают пограничники и бойцы Минобороны", но "активная атака была отбита". Около 9 утра по местному времени Белгородский оперативный штаб сообщил, что обстановка в Шебекинском округе "сложная", но "прорыва ВСУ нет". Аналогичное заявление сделал и Вячеслав Гладков. Днем 1 июня Министерство обороны России подтвердило попытку прорыва границы в районе Шебекина "силами двух мотопехотных рот, усиленных танками". Российские пограничники и военные, по данным ведомства, смогли уничтожить четыре бронемашины и установку "Град", а диверсанты, потеряв убитыми 30 человек, были "отброшены".



"Нарушений государственной границы не допущено", – говорится в сообщении Минобороны. В более подробной его версии, появившейся вечером 1 июня, речь шла уже о "50 погибших диверсантах". В Минобороны рассказали о якобы трех отбитых попытках осуществить рейд на российскую территорию по обоим берегам реки Северский Донец в направлении поселка Новая Таволжанка. Документальных свидетельств поражения техники и личного состава диверсионной группы российское ведомство не предоставило.



В отличие от рейда, который РДК провел в Грайворонском районе Белгородской области неделю назад, в официальных каналах "Корпуса" и легиона "Свобода России" было опубликовано сравнительно мало видео, по которым можно было бы определить, насколько далеко добровольцы смогли проникнуть на российскую территорию. На протяжении всего 1 июня официальный канал РДК показал только три ролика, не поддающиеся геолокации, – кадры, как утверждается, стрелкового боя "в предместьях Шебекино" и два видео с движением БМП по лесным дорогам (они подписаны словами "Русский Добровольческий Корпус на родных просторах"). На всех видео, выложенных 1–2 июня РДК и "Легионом" в официальных каналах, в отличие от рейда недельной давности, видна только бронетехника советского производства. В соцсетях появились и фото бойцов РДК в помещении с ободранными обоями: где и когда были сделаны эти кадры, неизвестно. Утром 2 июня в канале РДК появилось еще одно видео, на котором представитель "Корпуса" заявил, что подразделение занимается "доразведкой и диверсионной деятельностью", и пообещал, что скоро станет понятно, "в чем был замысел". Геолоцировать этот ролик невозможно.



Несколько видео появились и в официальном канале легиона "Свобода России". В трех роликах, если верить подписям, содержатся кадры уничтожения российской военной техники на территории Белгородской области. Из-за низкого качества различить на двух из этих видео какие-либо детали, в том числе военную технику, невозможно. На третьем видео содержатся карты удара по миномету "Тюльпан". Оно геолоцировано на российской территории к югу от Шебекина.



Уже утром 2 июня канал "Легиона" опубликовал сделанное с беспилотника фото, как утверждается, принадлежащего добровольцам танка в поселке Новая Таволжанка. Этот снимок был геолоцирован – он был сделан на южной окраине Новой Таволжанки в ближайшей точке к украинской границе. Если на фото действительно танк РДК или легиона "Свобода России", это опровергает заявления российских властей о "недопущении" нарушения границы диверсантами. Российский телеграм-канал "Старше Эдды" подтверждает, что танк принадлежал РДК, но пишет, что он был брошен экипажем после того, как рядом с ним разорвался снаряд.



Еще одно видео, на котором, как утверждается, снято движение техники РДК, тоже было снято в Новой Таволжанке, но точно атрибутировать движущиеся машины невозможно. Этот ролик может доказывать продвижение Русского добровольческого корпуса как минимум до центра поселка, находящегося между российско-украинской границей и Шебекином. При этом на видео техника движется в сторону границы.

"Эвакуация"

Несмотря на массированные обстрелы Шебекина и угрозу проникновения диверсантов, местные власти так и не объявили организованную массовую эвакуацию из приграничной области. Мэр Белгорода Валентин Данилов заявил 1 июня, что из города вывезено в пункты временного размещения 1600 человек (на видео люди размещаются в спортивном центре). После предыдущих обстрелов города жителей вывозили в "пункты временного размещения", которые находятся неподалеку от границы и сами не раз попадали под обстрелы – местные жители называют такую практику "эвакуацией из Шебекино в Шебекино".

Жители Шебекина и соседних сел, недовольные недостаточным вниманием властей к находящемуся под обстрелами городу, запустили в социальных сетях хештег #ШебекиноЭтоРоссия. "Маленький город Шебекино с 40 тыс. населением. Не дождавшись помощи, запускает акцию #шебекиноэтороссия. Все неравнодушные к нашей беде поддержите нас просмотром и разошлите знакомым. Не дай Бог если такая же беда поползет дальше. Сегодня наш город принимает на себя удары самым первым из всех территорий РФ. И большая часть населения РФ к сожалению мало знакома с тем что происходит на самом деле", – говорится в сообщении одного из местных пабликов.

После обстрела утром 1 июня в Шебекине отключилось электричество. Как рассказали изданию "Агентство" местные жители, многие из них покинули Шебекино своим ходом, часть была эвакуирована автобусами. Днем 2 июня массовую эвакуацию организовать так и не удалось, волонтеры предлагают вывозить остающихся жителей на основе заявок.



Местное издание "Шепот Шебекино" опубликовало рассказ женщины, побывавшей в городе в пятницу утром, для чего ей пришлось преодолеть военный блокпост.

"Первое впечатление – кадры из кинофильма о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Город пуст, все горит, столбы дыма, бегают голодные собаки, скорее всего брошенные хозяевами, в поисках еды (зрелище ужасное). За 10 минут нахождения в центре города обстрелы не прекращались. По улицам ходят странные люди, которые не совсем прилично одеты, кто-то с бутылкой алкоголя в руках, высматривают разбитые окна и открытые двери частных домов. (...) Вторые сутки нет света и воды во всем округе. (...) Закрыто все! Видя все происходящее, наворачиваются слезы на глазах за наш любимый маленький городок. (...) Страшно все происходящее. Все вышенаписанное без малейшего преувеличения".

Белгородский "хлопок"

В результате событий, произошедших в четверг в Шебекине, более тысячи жителей этого города были вывезены в Белгород – но и здесь их настиг "бумеранг". Около 15:30 местные телеграм-каналы стали наполняться сообщениями о громком "хлопке" на перекрестке улицы Щорса и проезда Автомобилистов. Вскоре в интернете появились фотографии обломков дрона, который упал на проезжую часть. Русский добровольческий корпус или ВСУ никак не комментировали это происшествие и не брали на себя ответственность за взрыв, можно лишь предполагать, что он связан с утренними событиями в Шебекине.

С помощью панорам Google и "Яндекса" Радио Свобода удалось точно геолоцировать место падения обломков дрона, но интереснее другое: беспилотник, как следует из фото и видео в интернете, опубликованных жителями близлежащих домов и также верифицированных Радио Свобода, взорвался еще в воздухе. На нескольких снимках, сделанных в квартирах на высоких этажах, видны отверстия круглой формы в стеклах. Металлические шарики, которыми, вероятно, был начинен дрон, жители района показывали журналистам. Отверстие круглой формы можно заметить и в кузове машины, припаркованной недалеко от места падения БПЛА. По данным белгородских властей, в результате взрыва пострадали два человека.

Эта "начинка" отличает атаку от недавнего налета украинских дронов на российскую столицу, где в них был найден боезаряд из смеси тротила и гексогена. Вместе с этим, подобные дроны уже не раз были замечены при украинских атаках на российские населенные пункты и объекты инфраструктуры. 28 мая источники российского телеграм-канала Shot рассказали, что поражающими элементами был начинен дрон, атаковавший нефтеперекачивающую станцию "Роснефти" в Псковской области. О кассетах "с шариками и иголочками" сообщали и очевидцы взрывов беспилотников в Краснодаре 26 мая. Наконец, 22 мая в том же Шебекинском районе Белгородской области кассета с металлическими шариками была найдена в сбитом российскими пограничниками дроне. 17 мая шарики нашли на месте падения БПЛА в Калужской области.

Новый день, новые обстрелы и бои

В пятницу обстрелы Шебекинского городского округа продолжились и, в отличие от обстрелов в четверг, привели к гибели двух мирных жителей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, две женщины погибли в результате обстрела дороги все в том же поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа – осколки снаряда попали в проезжавшие автомобили.

Радио Свобода геолоцировало видео этого удара: оно действительно снято в Масловой Пристани, а автомобили, попавшие под обстрел, двигались в направлении Белгорода (точные координаты).

Представители легиона "Свобода России" в пятницу опубликовали видео, утверждая, что продолжают вести бои в районе села Новая Таволжанка. Они обвинили российскую армию в "ошибочном уничтожении машины с двумя гражданскими", но не в Масловой Пристани, а в районе самой Новой Таволжанки (между этими селами около 20 километров). Другие источники о подобном происшествии в Новой Таволжанке не сообщали.

Продолжились в ночь на пятницу и атаки украинских дронов на приграничные российские города. Впрочем, на этот раз у большинства из них были понятные цели: нефтеперерабатывающая и газораспределительная станции.

Украинская сторона по уже сложившейся традиции не комментировала ни обстрелы Шебекина, ни удары дронов в ночь на пятницу по российским объектам в Белгородской, Брянской и Курской областях. В качестве одной из задач, которые Украина может решать с помощью состоящих из Россиян добровольческих отрядов, эксперты не раз называли оттягивание российских войск с линии фронта для защиты приграничных районов. Пока свидетельств сколь-либо массовой переброски войск в Грайворонский район или Шебекинский городской округ нет, но в четверг на видео, снятом в Масловой Пристани, попали два российских танка Т-72, которые тягач вез в направлении Шебекина. Российские СМИ также опубликовали кадры удара термобарическими снарядами из системы "Солнцепек" по "району прорыва украинской ДРГ в Белгородской области".

Вместе с этим Россия продолжила в ночь на пятницу обстреливать Киев, выпустив по нему 15 ракет и 18 иранских дронов-камикадзе. Продолжились и обстрелы граничащих с Россией украинских сел в Черниговской и Сумской областях, ставшие с момента ухода российских войск из этих регионов такими же привычными, как обстрелы сел в Брянской, Курской и Белгородской областях России. Как сообщило в пятницу утром оперативное командование ВСУ "Север", в результате пяти обстрелов населенных пунктов Ромашково, Нововасильевка и Янжулевка из минометов и ствольной артиллерии никто не пострадал. По мнению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в последние недели интенсивность таких обстрелов была увеличена, чтобы "держать в напряжении украинских военных и не допустить их переброски на другие направления".

Похожие аргументы – только уже применительно к украинским атакам на российские населенные пункты – приводит и официальный аккаунт британской военной разведки в твиттере. По оценке ведомства, новый рейд Русского добровольческого корпуса российским военным удалось сдержать успешнее, чем предыдущий, в Грайворонском районе Белгородской области. Одновременно с этим, говорится в сообщении, продолжающиеся атаки российской территории заставляют Минобороны РФ развертывать в этих районах дополнительные силы и ставят армейское руководство перед дилеммой: усиливать военное присутствие в приграничных областях и дальше или оставлять требуемых для этого людей и технику на линии фронта в самой Украине.