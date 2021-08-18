Глава ингушского Конституционного суда снялся с выборов в Думу

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Это случилось после того, как избирком республики нашел повод аннулировать его регистрацию на выборах. Гагиев был кандидатом от партии "Яблоко". Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.

"Вчера мне сообщили, что в суд поданы документы для аннулирования моей регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, – написал судья в фейсбуке. – Причина банальна: не указал земельный участок, находящийся в безвозмездном пользовании, как принадлежащий на праве собственности”.

Гагиев возглавляет Конституционный суд Ингушетии с декабря 2009 года. В 2018 году суд признал незаконным передачу части территории республики Чечне. В Магасе прошли многотысячные протесты против передачи земли.

Впоследствии суд признал необоснованными региональные ограничения на проведение митингов. Это было связано с отказами в согласовании акций в поддержку арестованных участников протеста.

После этого в 2019 году глава республики Юнус-Бек Евкуров подал заявление об отставке. В декабре 2020 года российский парламент принял, а президент подписал законопроект, согласно которому высшие суды республик должны быть ликвидированы к 2023 году.