Юнус-Бек Евкуров решил подать заявление об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Евкурова на национальном телевидении Ингушетии.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", — сказал Евкуров. Причиной отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности в республике.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.