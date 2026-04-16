Глава Кубани сообщил о погибших при атаке на Туапсе. Горит НПЗ

В Туапсе в результате массированной атаки беспилотников погибли двое несовершеннолетних – пяти и 14 лет, еще двое взрослых пострадали, написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По информации, которую привёл Кондратьева, в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом; в поселке Лоо "обломки беспилотников упали" по нескольким адресам, в двухэтажном частном доме поврежден навес и выбиты окна.

Кроме того, как написал губернатор, "многочисленные обломки упали" на территории предприятий в районе морского порта. Украинские мониторинговые каналы сообщают об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей пишет, что на НПЗ горят три резервуара.

Туапсинский НПЗ вместе с морским терминалом входят в структуру "Роснефти". Компанию контролирует близкий друг и соратник Владимира Путина Игорь Сечин. Украина уже била по нефтяной инфраструктуре Туапсе в марте, ноябре и декабре 2025 года, отмечает Настоящее время.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в четверг по пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Белгороде после атаки беспилотника. По словам главы региона, часть жителей города и посёлка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды. Также от удара БПЛА повреждены легковой автомобиль и остекление в квартире многоквартирного дома, добавил губернатор в соцсетях.

