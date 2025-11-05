Reuters: порт в Туапсе после ударов остановил экспорт топлива

Порт в российском городе Туапсе на Черном море приостановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников 2 ноября, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на два неназванных источника и анализ передвижения судов.

Reuters также пишет о прекращении переработки нефти на контролируемом "Лукойлом" НПЗ в Туапсе - из-за повреждения портовой инфраструктуры. "НПЗ, который неоднократно становился целью беспилотников, в основном поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию", отмечает Reuters. Его мощность - 240000 баррелей нефти в сутки. Завод производит нафту, газойль и дизельное топливо.

Власти ранее сообщали о том, что удары беспилотников по порту вызвали пожар и повредили одно судно. О масштабных повреждениях портовой инфраструктуры не сообщалось. По имеющимся данным, во время атаки беспилотников 2 ноября в порту Туапсе находились три танкера для перевозки нефтепродуктов. По состоянию на среду, все три суда были отведены от причалов и находятся в море на рейде недалеко от порта.

Украина уже несколько месяцев наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и трубопроводам с целью уменьшить доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов и вызвать дефицит топлива на внутреннем рынке.