Глава Курчатовского института назвал подарком увольнение россиян из ЦЕРН

Возвращение в Россию ученых, с которыми Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество, станет подарком для страны. Об этом в разговоре с государственным агентством ТАСС заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По словам Ковальчука, часть специалистов из организации ­– это сотрудники Курчатовского института.

"По сути, возвращение этих людей, нами обученных, у нас воспитанных, наших идеологически и научно, – это подарок для нас", – цитирует главу института ТАСС.

Ранее сегодня агентство РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ЦЕРН сообщило, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 российскими специалистами. Соглашение перестанет действовать с 30 ноября.

МИД России назвал решение ЦЕРН о приостановке сотрудничества политизированным и абсолютно неприемлемым.