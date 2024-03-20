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Глава Курчатовского института назвал подарком увольнение россиян из ЦЕРН

ЦЕРН
ЦЕРН

Возвращение в Россию ученых, с которыми Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество, станет подарком для страны. Об этом в разговоре с государственным агентством ТАСС заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

По словам Ковальчука, часть специалистов из организации ­– это сотрудники Курчатовского института.

"По сути, возвращение этих людей, нами обученных, у нас воспитанных, наших идеологически и научно, – это подарок для нас", – цитирует главу института ТАСС.

Ранее сегодня агентство РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ЦЕРН сообщило, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 российскими специалистами. Соглашение перестанет действовать с 30 ноября.

МИД России назвал решение ЦЕРН о приостановке сотрудничества политизированным и абсолютно неприемлемым.

  • ЦЕРН – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий – была создана в 1953 году. Штаб-квартира организации находится в Швейцарии. Большинство из 500 россиян, сотрудничающих с ЦЕРН, в стране не проживали.
  • В марте 2022 года ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя из-за войны. Россия перестала платить взносы в бюджет организации, не могла голосовать в совете ЦЕРН. Москва могла участвовать в исследовательских проектах как финансами, так и оборудованием, но не делала этого.
  • 27 марта прошлого года ЦЕРН решила указывать российских и белорусских ученых без аффилиации с институтами обеих стран.
  • Директор Курчатовского института – друг президента Владимира Путина. Осенью прошлого года Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле, где проводились взрывы в советские времена.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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