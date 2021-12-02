Компания друга и племянника Путина купила VK у миллиардера Усманова

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал контрольный пакет компании, контролирующей акции VK (бывшая Mail.ru Group), страховой группе СОГАЗ. Её крупнейшие владельцы — друг Владимира Путина Юрий Ковальчук и его семья, племянник Путина Михаил Шеломов и "Газпром". Газовому гиганту, через "Газпромбанк", принадлежит ещё один крупный пакет акций интернет-компании.

VK принадлежит крупнейшая социальная сеть России "ВКонтакте", "Одноклассники", почта mail.ru, сервис доставки "Самокат" и доля в Delivery Club и "Кухне на районе", такси "Ситимобил" и другие сервисы. Стоимость группы превышает 4,5 миллиарда долларов.

USM продала "Согазу" 45-процентное участие в капитале компании "МФ технологии", которая владеет 57,3 процента голосов VK. Сумма сделки не раскрывается. В ноябре 36 процентов акций "МФ" были проданы Сбербанком Газпромбанку за 12,8 миллиарда рублей. Ещё одним крупным пакетом акций владеет государственный "Ростех", который возглавляет сослуживец Путина по резидентуре КГБ в Дрездене Сергей Чемезов.

В 2020 году VK, которая называлась тогда Mail.ru group, занимала четвёртое место в списке крупнейших компаний России по версии журнала Forbes. Карантинный год стал фантастически успешным для всех интернет-компаний, отмечалось в материале журнала.

Согласно отчётности компании, совокупная выручка VK в третьем квартале 2021 года выросла на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,41 миллиарда рублей. Больше всего холдинг зарабатывал от рекламы и от игрового бизнеса.