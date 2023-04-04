Глава LVMH Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей Forbes

Глава французской группы LVMH Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 211 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге занял владелец Tesla Илон Маск с состоянием 180 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 114 миллиардов долларов.

В прошлом году список Forbes возглавлял Маск. Его состояние тогда оценивалось в 219 миллиардов долларов. Арно находился на третьем месте.

LVMH – производит предметы роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другими – всего 75 марок.

Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал владелец компании "Еврохим" Андрей Мельниченко с состоянием более 25 миллиардов долларов. На втором месте – владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Его состояние оценивается почти в 24 миллиарда долларов. На третьем месте владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием чуть более 22 миллиардов долларов. Все трое находятся под западными санкциями.

Всего в списке Forbes представлены 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2021-м. Тогда Россию представляли 123 бизнесмена.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов. В 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом войны России с Украиной. Акции многих компаний рухнули, а бизнесмены передавали свои активы родственникам.

В 2021 году состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.

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