У 65 из 88 богатейших людей России сократилось состояние за год

Богатейшие российские бизнесмены за год потеряли 42 процента совокупного состояния, сократившегося в итоге до 353 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, составляемый 36 лет журналом Forbes. В этом году в список попало на 35 россиян меньше, чем в прошлом — 88 вместо 123.

Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с 606 до 353 миллиардов долларов. Российская версия журнала отмечает, что состояния россиян сократились буквально за несколько дней — после начала войны в Украине и введения против России и некоторых российских бизнесменов санкций.

Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он обошел совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина $17,3 млрд и основателя Telegram Павла Дурова ($15,1 млрд), впервые попавшего в тройку богатейших людей России.

Forbes отмечает, что Лисин и его предприятие не попали в санкционные списки, но его состояние сократилось на 7,8 миллиарда долларов. Выросло оно только у 16 российских миллиардеров. Двое россиян впервые попали в список богатейших людей планеты — это совладелец "Фармстандарта" Егор Кульков (2 миллиарда) и основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов (2,4 миллиарда).