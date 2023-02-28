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Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова поднялся первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние сейчас составляет 187 миллиардов долларов.

В декабре 2022 года Маск уступил своё первенство главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, который теперь занимает второе место с состоянием в 185 миллиардов долларов.

Тогда же Bloomberg сообщил, что Маск стал первым человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов: ещё в ноябре 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 340 миллиардов долларов. Основной причиной сокращения богатства Маска стало падение стоимости акций Tesla.

В 2023 году бумаги Tesla стали снова расти в цене. За два месяца они подорожали на 70%, а состояние Маска увеличилось на 50 миллиардов долларов.

  • При этом, согласно рейтингу журнала Forbes, Илон Маск всё ещё уступает французскому миллиардеру Бернару Арно. Третье место в обоих рейтингах занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.

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