Глава Минобороны Украины призвал Запад к поставкам артиллерии и дронов

Украина на сегодняшний день выдержала испытание благодаря использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. Но Киев по-прежнему нуждается в дальнобойной артиллерии и дронах. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Министр признал, что украинская армия несёт потери. По словам Резникова, вооружённым силам нужно обновить подразделения, произвести замены и перестановки, а также спланировать новую оперативную стратегию. Число погибших и раненых глава Минобороны не привёл.
Резников подчеркнул, что американские ракетные установки HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать позиции российской армии в Изюме. США поставили Киеву четыре таких установки, что, по словам министра было тестом для украинских военных, и в случае с Изюмом они его успешно прошли.
Также глава Минобороны сказал, что Россия, вероятно, берет паузу в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Это не обязательно даёт новые возможности украинским силам, которые тоже нуждаются в отдыхе.
Российская сторона раскритиковала решение США поставить HIMARS. Москва заявила, что Вашингтон в конфликте подливает масла в огонь.
- Россия и Украина практически не раскрывают данные о потерях среди своих военнослужащих.
- Украинская сторона в конце июня сообщала, что погибли около 10 тысяч военнослужащих.
- В последний раз министерство обороны России сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной. Киев заявляет, что Россия потеряла более 37 тысяч солдат и офицеров.
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