Глава НАТО заявил об опережении РФ по темпам производства боеприпасов

Страны НАТО впервые за многие годы обогнали Россию по темпам производства боеприпасов, заявил в четверг генеральный секретарь организации Марк Рютте на форуме в столице Румынии Бухаресте с участием представителей военной промышленности.

"До недавних пор Россия производила больше снаряжения, чем все страны НАТО в совокупности. Но это больше не так", – подчеркнул Рютте. Сейчас, по его словам, в рамках Североатлантического союза открываются десятки новых производственных линий и расширяются существующие. "Мы производим больше, чем за последние десятилетия", - сказал глава НАТО.

Необходимость расширения производства Марк Рютте связал с "реальными и долгосрочными угрозами". В этой связи он упомянул Россию, отметив, что опасность, исходящая от Москвы, "не исчезнет с прекращением ничем не спровоцированной войны против Украины".

"В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И Россия не одинока в своих попытках подорвать мировые правила: как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими", - заявил глава НАТО. Он также сказал, что перечисленные страны расширяют военно-промышленное сотрудничество "до ранее невиданного уровня и готовятся к долгосрочной конфронтации".

Рютте пообещал, что руководство НАТО продолжит поддерживать инновации и сделает все возможное для ускорения закупок, если оборонный сектор будет наращивать поставки и открывать новые производственные линии.

Российский президент Владимир Путин, армия которого уже четвёртый год ведёт полномасштабную войну против Украины, упомянул в своём выступление на Валдайском форуме в начале октября "набирающий в Европе обороты процесс милитаризации". Тогда же Путин сказал, что в случае угроз ответ Москвы не заставит себя ждать и "будет очень убедительным".





Больше новостей Радио Свобода: