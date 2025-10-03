"Томагавки" и кокошники. Соцсети о речи Путина на Валдайском клубе

В четверг президент России Владимир Путин почти четыре часа выступал в Сочи на заседании Валдайского клуба. Его речь в основном была посвящена внешней политике, и отдельно – Европе, на которую Путин возложил ответственность за продолжение войны в Украине.

"Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего – на Европе которая постоянно эскалирует конфликт", – подчеркнул Путин. "Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяя эту чушь, мантру раз за разом", – сказал Путин.

Фарида Рустамова:

Путин: Европа – главный враг, а Трамп – комфортный собеседник

Путин вечером в четверг выступил на Валдайском форуме в Сочи. Это ежегодное мероприятие, которое Кремль позиционирует как площадку для транслирования своих взглядов по глобальным вопросам во внешний мир.

Путин говорил почти четыре часа, впервые за последние недели подробно – и эмоционально – высказавшись по внешнеполитическим вопросам. Он зачитывал вслух Пушкина, а пару раз даже хотел показать неприличные жесты, но удержался.

Чего-то принципиально нового он не сказал. Однако в его вступлении, как и во всей риторике российских чиновников и пропагандистов в последние месяцы, четко прослеживается основная мысль: главный враг России – Европа, а не США. И сейчас эта риторика выглядит гораздо агрессивнее, чем раньше – на фоне инцидентов с предполагаемыми российскими дронами в Польше и Скандинавии, а также военными самолетами над Балтикой.

К осени 2025 года именно европейцы, по версии Путина, стали главными разжигателями войны, хотя «Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции». «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию», – заявил Путин.

Отвечая впервые на обвинения в отправке дронов в Европу, Путин отшутился, сказав, что «больше не будет». Про самолеты над Балтикой заявил, что страны НАТО сами виноваты в случившемся, а Швеция и Финляндия совершили «глупость», вступив в альянс. Россия внимательно следит за милитаризацией Европы и готова на ответные меры, заявил Путин.

Другое дело – США, а точнее Дональд Трамп. Несмотря на критические высказывания Трампа, президент России продолжает ему льстить. Хотя недавние слова американского президента, что Россия – бумажный тигр, Путина явно задели. И все же Трамп – комфортный собеседник и умеет слушать, и Россия хочет восстановления полноформатных отношений с США. Путин также много говорил об общих ценностях с трамповским движением MAGA, дважды похвалил план Трампа по урегулированию в Газе.

Единственное критическое замечание в адрес США касалось обсуждения поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По словам Путина, это будет новый этап эскалации войны, который ничего не изменит на поле боя, но приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и США.

Валдайский форум подтвердил, что дипломатическое урегулирование войны в Украине находится в тупике

Валдайский форум подтвердил, что дипломатическое урегулирование войны в Украине находится в тупике. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что августовская встреча Путина и Трампа на Аляске (помните такую?), о которой не замолкая вещала пропаганда, оказалась пшиком.

Станислав Белковский:

С каждым днём мы все ясней понимаем, к чему нынешнее обострение гибридной войны Кремля против Европы. С неопознанными дронами, туманными самолётами в небесах евростран, нарочитыми диверсиями на военных предприятиях и т.п.

В. В. Путин хочет быстро показать и доказать Старушке Европе, что.

• К прямому противостоянию с РФ она сейчас не готова – ни технологически, ни (главное) психологически. Слишком уж долго средний (и несредний тоже) европеец уверял себя, что мирная жизнь – это навсегда.

• В связи с окончанием американоцентричного мира США больше не будут гарантом безопасности Европы, так что «стране святых чудес» надо рассчитывать строго на себя. Впрочем, она для этого вполне большая и взрослая, надо лишь (вновь) в это поверить.

• Раз Европе остро не хватает ресурсов для борьбы нарастающим РФ-натиском, то нечего и думать, чтобы делиться этими дефицитными ресурсами, включая финансовые, с Украиной.

Резюме путинской линии. Евросоюз сможет спасти и сохранить себя только в том случае, если откажется от развёрнутой поддержки Киева и сдаст Украину Кремлю.

Боевые действия в Украине, по мнению Путина, идут для российской армии успешно. "По всей линии боевого соприкосновения наши войска идут вперед. Группировка "Север": Юнаковку только что поставили под наш контроль, Волчанск почти забрали. Там создается зона безопасности", – заявил президент России в Сочи. А вот на Евопу, утверждает Путин, Россия нападать не собирается. "Честно говоря, так и хочется сказать [европейским политикам]: "Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами", – сказал он.

Альфред Кох:

Прошли три года и двести двадцать один день войны. На сегодняшних картах ISW можно увидеть, что сколько-нибудь заметно россияне продвинулись лишь на востоке Запорожской области (западнее Новоивановки на 1 км) и на 3 км на севере Донецкой области, южнее Серебрянки. Все остальное - мелкие вибрации по обе стороны линии фронта.

Меня прежде всего удивило с какой уверенностью Путин сегодня, в октябре 2025 года, не моргнув глазом заявляет, что в настоящее время российская армия уверенно наступает по всей линии фронта. Это после того, как все медиа мира сообщили, что ни одна из задач летнего российского наступления не была достигнута, а его тепмы в сентябре упали вдвое по сравнению с августом и стали минимальными начиная с мая.

И вообще все это путинское наступление обернулось пшиком: за весь 2025 год России удалось захватить 2300 кв. км украинской территории (или 0,36%). Так можно «уверенно наступать по всему фронту» до морковкина заговенья. А что такого? По 1% в три года - за триста лет, глядишь, и завоюешь… Так, Владимир Владимирович?

Очевидно, что такие темпы «наступления» не могут привести к победе. Особенно, если учесть, какой ценой они даются. Совершенно ясно, что расчет делался на то, что фронт будет прорван и ВСУ - разгромлены. Но этого не случилось.

Возможно, Путин обладает какой-то секретной информацией, которой не владеем мы. И это его тайное знание дает ему основания для надежд на скорый крах ВСУ. Все может быть. Но даже и в этом случае он не может заявлять, что его армия сейчас «уверенно наступает по всему фронту». Потому, что это не так. Оне не уверенно, не наступает и не по всему фронту. Она едва заметно, с огромными потерями, кое-где продвигается. А кое где и отступает. И даже кое-где находится под риском окружения…

Путин не может этого не знать. Но все равно талдычит про «уверенное» и «по всему фронту». Это мне напомнило ситуацию трехлетней давности, когда в 2022 году вплоть до конца лета он как заведенный повторял мантру про то, что «специальная военная операция развивается строго в соотвествии с намеченным планом». И только когда его уже погнали из под Балаклеи, он сменил пластинку.

Так Гитлер, уже сидя в бункере, оставался по ночам один в зале, где стоял сделанный Шпеером макет будущего Берлина, который он намеревался отстроить после победы

Мне кажется, что это у него подвид медитации, он как бы заклинает реальность, он сам себе внушает то, чего уже нет. Так Гитлер в апреле 45-го, уже сидя в бункере, оставался по ночам один в зале, где стоял сделанный Шпеером макет будущего Берлина, который он намеревался отстроить после победы. И под звуки вражеской канонады он погружался в свои грезы, мысленно прогуливаясь по широким проспектам с огромными величественными зданиями и монументами…

Видимо это родовая болезнь всех диктаторов: им тяжело менять свои планы и свое понимание реальности. Они не хотят адаптироваться к ней. Они скорее готовы жить в иллюзиях, чем принять горькую правду. На какой-то стадии их эволюции это им даже помогает. Их фанатичная вера в свою звезду ведет их к победам. Но потом расхождение между мечтой и реальностью становилось уже слишком заметным, чтобы его игнорировать. Но они по инерции продолжают его игнорировать, веря в то, что «железная воля фюрера» способна изменить таблицу умножения…

Я далек от мысли утверждать, что путинская армия отступает или вообще проигрывает войну. Но третий год утверждать, что она «уверенно наступает по всему фронту» в то время как она движется в среднем со скоростью 0,03% территории противника в месяц - это полное отрицание реальности. Особенно если учесть что в этот же месяц потери убитыми и раненными колеблется в промежутке между 20 и 30 тысячами собственных солдат.

Как говорил Мюнхгаузен: «Если бы на голове оленя вырос вишневый сад, то я бы так и сказал: вырос вишневый сад. Но поскольку выросло только вишневое дерево, то я говорю: вишневое дерево. Зачем мне врать?» Я бы первый сказал, что россияне «уверенно наступают по всему фронту», если бы так оно и было. «Правду говорить легко и приятно». Но если это не так, зачем врать?

А главное - кому Путин врет? Выступая сегодня на Валдае перед прикормленными им мелкотравчатыми западными «селебритис», он должен был бы понимать, что выступает перед людьми, которые в состоянии прочитать аналитику независимых западных экпертов, прочитать новости и посмотреть карты хоть того же ISW.

Поэтому он просто обязан отдавать себе отчет в том, что они кивают головой только потому, что им за это кивание заплатили из его, Путина, кармана. В этом смысле он напоминает мне капризного мальчика из старого французского фильма «Игрушка», где богатый папаша покупает ему друга (его играет Пьер Ришар), чтобы тот с ним играл. Тот мальчик знал, что «друг» у него купленный и поэтому издевался над ним как хотел.

Похоже, что и Путин специально несет эту ахинею, прекрасно зная, что за тот гонорар, который заплачен этим клакерам, они будут аплодировать даже если он начнет у них на глазах онанировать или съест младенца. Одно мне непонятно: зачем ему это? Кого он хочет обмануть? Для чего это все?

Также мне непонятно его удивление по поводу того, что в Европе считают, будто он хочет на нее напасть. Опять, в который раз, он снова и снова убеждает европейцев в отсутствии таких планов и даже называет эти страхи «бредом».

И я даже готов с ним согласиться: куда с грыжей ему сейчас нападать на Европу? Он вон с одной Украиной справиться не может! Но тут же я вспоминаю, что ровно с таким же пылом он и его подручные до последнего дня убеждали всех, что никаких планов нападать на Украину у него и в помине нет. А потом раз - и напал…

И тогда все, кто поверил ему (в том числе и я) говорили то же самое: зачем ему это? Это глупо! Это совсем не в его интересах! Полный бред. Абсолютно нереально и бессмысленно. А вот поди ж ты… Четвертый год этот бред продолжается и конца ему е видно…

Единожды солгав — кто тебе поверит? Особенно, если ты солгал в таком важном для всего человечества вопросе… Так что тут удивляться нечему, Владимир Владимирович! Ты сам эту злую сказку сделал былью. Так что ж ты теперь удивляешься, что люди считают тебя полным отморозком, способным принять абсолютно бессмысленное и даже глупое решение, а потом из упрямства и страха доказывать, что оно умное и даже единственно верное…

На протяжении четверти века ты совершил столько абсолютно глупых и бессмысленных преступлений, что весь мир свято верит: ты в этом деле большой мастер. И если ты напал на Украину, то что может помешать тебе напасть и на Европу? Твоя запоздалая аргументация насчет бессмысленности - никого уже не убеждает. Ведь и на Украину не было никакого смысла нападать, однако же ты напал…

Теперь ты из раза в раз пытаешься всех убедить, что в нападении на Украину был глубокий смысл. Но здесь ты путаешься: то ты говоришь, что не мог больше терпеть приближения НАТО к своим границам, то ты говоришь, что борешься с нацистами, захватившими власть над братским украинским народом.

Но эти аргументы работают против твоего же тезиса о том, что из нападения на Украину никак не вытекает, что за ним последует нападение на Европу. Что например, мешает тебе добавить к войне с «нацистской хунтой окопавшейся в Киеве», войну с «нацистскими хунтами», окопавшимися в Риге и Таллинне? Ведь и там и тут аргументы те же самые: «ущемление прав русскоязычного населения, реабилитация нацизма, осквернение памяти павших борцов с фашизмом» и т.д.

То же самое и с НАТО. Если тебя смущает гипотетическое приближение НАТО к российским границам в Украине, то уж тем более тебя должно беспокоить вполне реальное приближение НАТО к российским границам в Финляндии, Эстонии и Латвии. И уж коль ты все время твердишь, что уже (!) воюешь с НАТО, то что может тебя остановить от распространения этой войны на другие театры военных действий?

Удивительное дело: сегодняшнее выступление Путина на Валдае очевидно замышлялось, как попытка успокоить западных политиков и публику и убедить их в отсутствии планов войны с Европой. Но все перечисленные им аргументы работали ровно в противоположную сторону и лишь подогрели те страхи, которые и так уже овладели умами западных политиков.

Кирило Правдоруб:

Друзья, выступление бункерной крысы на Валдае в самом деле показалось невероятно скучным, банальным и традиционно полностью лживым. Не оказалось, а именно показалось. Потому что рассчитано оно было не на нас и не на мир. Он работал на свою аудиторию, незамутненную и откровенно туповатую. На российский комсомол. Которым достаточно услышать, что все хорошо и по плану. Радостно заблеяли и продолжили пастись. Интересными для всех была всего парочка моментов

Главное, конечно Трамп. Тут путин не раз давал понять, что хочет опять общаться с президентом США и готов хвалить его до посинения. Потому и тезисы «для Трампа» звучали часто. Напуганные тем, что глава Белого дома поменял позицию и активно поддерживает Украину, бункерный очень старался. Он подчеркнул, что война началась из-за неправильной позиции НАТО, но если бы Трамп был президентом – войны бы не было. И отдельно добавил, что сейчас мирные переговоры срывает агрессивная Европа, а совсем не россия и не США. Бункерная крыса так упирала на эти тезисы, что в какой-то момент даже показалось, что сейчас он начнет прямо ругать Байдена. Обошлось

Остальные пункты звучали не просто набором банальностей, а бредом шизофреника. Просто потому что противоречили друг другу. Например, хозяин Кремля заявил, что ВСЕ страны НАТО уже воюют с россией. Хотите поспорить? Уточнить по Словакии и Венгрии. Не спешите. Их он потом упомянул отдельно в качестве друзей. Перед этим он говорил, что это именно НАТО развязало войну. Нарушило все соглашения, подкралось к границе и спровоцировало Москву. А потом вдруг объявил, что «Поверить в чушь, что Россия хочет напасть на НАТО — невозможно». Вот и попробуй эти три тезиса увязать в один. НАТО воюет с россией. НАТО спровоцировало российское нападение. Россия не будет нападать на НАТО. Нет, это не перегибы, это чистая шизофрения

Далее, путин заявил, что никаких агрессивных намерений в отношении третьих стран в Европе у них нет. Все мысли только об обороне. Дроны на европейскими странами? Это не россия, у нас таких БПЛА вообще нет, это очень далеко. И не нужно нам их запускать. И вишенка на торте – ладно, больше не буду запускать дроны. Поддержал создание Палестинского государства. Тут как раз все логично, аналогии с признанием «ДНР» и «ЛНР» при всей их притянутости за уши путин даже не скрывал.

Тема "Томагавков" явно неприятная для бункерной крысы

Тема «Томагавков» явно неприятная для бункерной крысы. Потому он дал сразу несколько ответов на выбор. Во-первых, они на это отреагируют. Непонятно, как, но отреагируют. Во-вторых, они эти самые «Томагавки» будут сбивать. Ну а в третьих такие ракеты все равно никакого влияния на ситуацию на фронте не окажут. И при этом бункерный заявляет, что поставка «Томагавков» означает переход на качественно новый уровень эскалации. Как это совмещается в одной голове?

На радость своим хомячкам путин отдельно подчеркнул, что российская армия на сегодня самая боеспособная в мире. То есть уже не вторая, а первая. Трампу после этих слов должно было стать стыдно и страшно одновременно. Я не склонен недооценивать противника, они действительно набрались боевого опыта и стали гораздо опаснее, чем в 2022 году. Тем не менее, «самая боеспособная» за год захватила 1% территории Украины, топчется в Донбассе и не в состоянии оккупировать хотя бы Донецкую область. Так что либо стоило признать, что Украина в таком случае на втором месте, либо вообще не болтать ерунды. Впрочем, фразу «не болтай ерунды» в качестве цензурного варианта можно было использовать для всего выступления путина. И не только для этого. Старик любит говорить, аудитория у него всегда самая благодарная, но… маразм все заметнее

Некоторые пользователи не просто не верят заявлению Путина об отстутствии планов нападения на Евопу, но и призывают начинать готовиться к войне.

Sergey N Belkoff:

Звонил друг из ФСБ. Спросил его, как там дела, как Валдай

- Нормально, - говорит. - Ничего подозрительного.

- Че там, начальник твой говорит, что на НАТО нападать не будет, а кто так считает - дураки. Врет наверное?

- Нет, не врет.

- Так он говорил что на Украину нападать не будет. А соврал.

- Не соврал.

- Ээээээ

- Не соврал. Мы не напали, а освободили.

*

Смотрите в новом сезоне. Специальная военная операция в НАТЕ.

Марк Кротов:

Путин: "Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяя эту чушь, мантру раз за разом".

Что я могу вам сказать, дорогие: ищите заранее ближайшее бомбоубежище, подумайте, как выводить активы, если они у вас есть, и решите, хотите ли вы в лагерь для интернированных с последующей выдачей вас СМЕРШу каким-нибудь Бабишем.

И нет, конечно никакие батальоны не пойдут по мосту на Нарву и через Сувалкский коридор (сначала). А вот парочка прилетов "Искандеров" по военным базам и городам условной Польши и стран Балтии (для начала) и ежедневные массовые налеты "Шахедов" безусловно вызовут у ЕС глубочайшую, просто невиданную до того озабоченность. И не надо про ПВО и господство НАТО в воздухе – никакое господство не обеспечит вам 100% перехват воздушных целей, и даже 60% не обеспечит, когда ракеты и "Шахеды" в Бресте и Калининграде.

Украинская армия – самая сильная в Европе, но вряд ли она тут чем-то особо сможет вам помочь. Она будет в этот момент по-прежнему героически сражаться в окопах под Покровском и Запорожьем. Своих боеприпасов и других средств, каждое из которых стоит в тысячи раз дороже, чем аналогичные российские, у Европы хватит на сколько? На несколько месяцев такой войны с ежедневными авианалетами?

Или может у вас уже готово массовое производство дронов-перехватчиков по паре штук баксов за каждый, а не ракет AIM-180 за пару миллионов долларов, парочку из которых Польша недавно израсходовала на сбитие пенопластовых "Гербер", попутно расфигачив крышу частного дома в какой-то деревне?

А атаковать российские цели, откуда будут запускаться эти ракеты, вы готовы? А европейские избиратели? С ежедневными потерями летчиков в результате работы российской ПВО и с каждодневным риском начала ядерной войны? (хотя я как раз думаю, что новая война совершенно не обязательно должна перерасти в ядерную даже при наличии такого оружия у обеих сторон).

Странно в принципе слышать "начнется ли война", если она уже началась

Странно в принципе слышать "начнется ли война", если она уже началась. Как пел Егор Летов, "никто не хотел умирать". Это правда, но и тянуть – лишь перекладывать эту войну на плечи своих детей. Это самое аморальное, что может быть. Вы идете читать своему ребенку сказку на ночь, а сами думаете "ну ничего, сынок, я уже немолод, но вот тебе придется повоевать и, возможно, даже умереть"?

Тут в таких постах обычно идет бодрое "Но вот что Европа может сделать уже сейчас!". Да ничего не может, в том-то и дело. Так уж это устроено, что пока петух не клюнет, никакие новые дешевые, но эффективные технологии не появятся, особенно в условиях торжества демократии и бюрократии. Все это будет делаться уже на ходу, генералы всегда готовятся к прошлой войне, это факт.

"Все вокруг боятся, что Россия вот-вот нападет на Украину. Неужели это правда? Мы задали этот вопрос экспертам. Вот их (довольно оптимистичные) ответы". Медуза, 10 декабря 2021 года.

Погуглите, погуглите. Там есть такая функция "показывать результаты до определенной даты". Вставьте туда 22 февраля 2022 года и погуглите.

Для подтверждения своих внешнеполитических тезисов Путин решил прибегнуть к российской классике и зачитал собравшимся отрывок из поэмы "Бородино" Александра Пушкина. "У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться, – сказал Путин, – Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера. Президент России добавил, что в отрывке есть "ответ на многие вопросы".

Иван Жеянов:

Я тот еще пушкиновед, но цитата из «Бородинской годовщины», прочитанная Путиным на Валдае, даже меня встрепенула — потому что, ну ей богу, не нужно быть Лотманом, чтобы в политических пышностях у Пушкина заподозрить двойное дно.

Процитировал Путин вот этот отрывок:

Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: «Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!

Дальше там еще несколько абзацев в аналогичном шапкозакидательском стиле (полная версия тут), но когда и зачем они были опубликованы? Вот тут начинается самое интересное.

Выясняется, что «Бородинская годовщина» была написана на подавление графом Паскевичем польского мятежа, которое совпало с годовщиной Бородинской битвы 26 августа 1831 года — всего через месяц после написания «Клеветникам России», самого одиозного и, кстати, самого цитируемого сегодняшними пропагандистами стихотворения Пушкина.

Вышли оба текста — и «Клеветники», и «Годовщина» — в дуэте с Жуковским в брошюре «На взятие Варшавы», выпущенной с санкции Николая I, которому эти стихи по случаю и преподнесли. Причем для Пушкина Николай на тот момент не только император, но и работодатель — ровно за месяц до этого Пушкин получил от него ставку биографа Петра I (положившую конец, между прочим, почти семилетнему периоду безработицы).

Дальше начинается предметный анализ того, как Пушкин держит фигу в кармане (стебет Паскевича, например), но это уже детали. В целом же очень нетрудно, учитывая контекст, увидеть в этом стихотворении этакое открытое письмо товарищу майору — пародийный панегирик, точечно таргетированный на начальство.

Начальству, как видно, стишки зашли и заходить продолжают.

Павел Шехтман:

Путин принялся на Валдае шинельные стихи Пушкина читать, говорит как вчера написаны. А Вяземского не читал, не дал ему Швондер переписки Пушкина с Вяземским или его дневников, а ведь точно как вчера написано:

22-го [сентября],

Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим.

Не дал ему Швондер переписки Пушкина с Вяземским

Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: От Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура. Велик и Аникин, да он в банке.

Вы грозны на словах, попробуйте на деле.

А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то! Неужли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом взбивать слова, чтобы заметать глаза пеною, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка Journal de Debats [«Журналь де деба»], где не было бы статьи, написанной с большим жаром и с большим красноречием, нежели стихи Пушкина. В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или то же безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 мил[лиона] могут пересилить 40 миллионов], а видели, что эта борьба обнаружила немощи больного, измученного колосса. Вот и все: в этом весь вопрос. Все прочее физическое событие. Охота вам быть на коленях пред кулаком. И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо «Инвалиду» сближать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно. Одна мысль в обоих стихотворениях показалась мне уместною и кстати. Это мадригал молодому Суворову. Незачем было Суворову вставать из гроба, чтобы благословить страдание Паскевича, которое милостью божиею и без того обойдется. В Паскевиче ничего нет суворовского, а война наша с Польшею тоже вовсе не Суворовская, но хорошо было дедушке полюбоваться внуком.

После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские, Нессельроде за подписание мира. Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться — Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы не сожжем Варшавы их. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете на чем решиться: то у вас Варшава — неприятельский город, то наш посад.

Путин заявил, что Россия успешно противостоит не только военной мощи запада, но и его идеологическому влиянию – в том числе, на это указывают кокошники. "Мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция, где девочки на свои мероприятия или где-то отдыхают в баре и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует. Почему? Потому что это значит, что несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект обратный ожидаемого получают. То, что у них есть такая внутренняя защита от каких-то попыток повлиять на общественное сознание изнутри, у них есть такая внутренняя защита, это очень хорошо. Это говорит о зрелости и прочности российского общества", — заявил президент России.

Vanda Tiles:

Ну ладно - Дональд - его американцы выбирали. Эстетика эсминцев его не устраивает.

Но Путин? Его ж семья выбирала после длительных размышлений и консультаций...

Модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, не ощущает ли он себя императором Александром I, который "самолично вел переговоры о новом мироустройстве" на Венском конгрессе в 1814 году. "Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница", - ответил российский глава.

Максим Гликин:

Его величество на Валдае рассказал о вреде бессрочного правления и об ошибках неумных и не знающих историю политиков. По словам всенародного лидера, такие политики:

продемонстрировали, что им «тяжело отказываться от абсолютной власти»;

стараются «запретить политических оппонентов», а не договариваться с ними, хотя «запреты не работают»;

«сами не верят, а своих граждан хотят убедить», — хотя «самовнушение — вещь опасная»;

не умеют говорить «без назидательного пафоса — в духе я все вам объясню, как надо»;

«им не жалко этого народа — этот народ для них расходный материал»;

отражают лишь «чаяния элит», хотя «необходим учет интересов всех».

(это, кто не понял, про европейских и украинских руководителей).

Александр Невзоров:

«Валдайский» путин.

Надо сказать, что Путин пытался менять порядок слов в своих вечных прибаутках и пугалках. Но абсолютно ничего нового кремлевский пациент не провозгласил.

На «Валдае» им был озвучен давно набивший оскомину, тоскливейший набор державного бреда про «печенегов, НАТО, милитаристов Европы» и т.д и т.п.

Цитировать путина нет ни смысла ни охоты. Да и много чести для маньяка.

В частности, пациент заявил о том, что «Северная Корея пыталась остановить войну в Украине». Все прочие речитативы примерно такого же качества.

Все путинские декларации, как и всегда, полны злобой, враньем и войной.