Чиновники собирают деньги на войну, ВСУ ждут "Томагавки", Алиев простил Путина

Октябрь принес новый рекорд дальности украинских беспилотников: загорелся химзавод "Азот" в Березниках Пермского края, где делают сырьё для взрывчатки. От фронта – 1700 километров. Украина методично наносит удары по нефтянке, энергетике и ВПК. Теперь это не просто тактика, это стратегия, которая бьёт не только по трубам, но и по самолюбию Кремля, и производит впечатление на Трампа в пользу Украины.

"Я вроде как принял решение по "Томагавкам" для Украины, можно так сказать. думаю, я хочу узнать, что они с ними делают, куда они их отправляют. Наверное, мне нужно задать этот вопрос", – заявил на этой неделе Трамп.

Интенсивность украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре в сентябре выросла вдвое по сравнению с августом: в среднем 1,3 атаки в день, по данным украинских источников. Половина ударов состоялась по нефтеперерабатывающим заводам, вторая –по системам транспортировки и хранения топлива.

ВСУ наращивает дальность и точность беспилотников, выводя из строя ключевые элементы российской экономики. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский уверен: удары будут всё глубже и точнее: "Если мы говорим о тех украинских разработках, которые сейчас эксплуатируются , то 3000 километров для украинских дронов и других видов вооружений - не проблема. Сейчас есть возможности, которые позволяют использовать и больше 3-х тысяч километров, но существует вопрос необходимости. Я думаю, что мы ограничимся 4000 километров, это позволит производить наибольшее количество ударов".

Россия продолжает массированные удары по украинской критической инфраструктуре дронами и ракетами, мирные города и люди часто оказываются жертвами. Гибнут мирные жители и в России. По данным МЧС и региональных властей, на этой неделе в Белгороде погибли трое гражданских, ещё несколько получили ранения. Обстрелы и падения обломков фиксируются почти ежедневно в Белгородской, Курской и Брянской областях. О реакции людей на войну, которая пришла к ним с воздуха, смотрите в нашем репортаже:

Во многих российских регионах закрываются заправки, в отдельных областях вводят лимит на отпуск топлива "в одни руки" –всё это в стране, которая живёт за счёт углеводородов. Насколько российская экономика способна адаптироваться к таким системным потерям, как постепенное разрушение нефтеперерабатывающей промышленности беспилотниками ВСУ, рассказывает экономист Сергей Алексашенко.

- В какой момент удары дронов могут привести к обрушению рынка топлива?

- Меня ругают за эту фразу, но я считаю, что российская экономика – рыночная по своим принципам, то есть равновесие в экономике восстанавливается за счёт изменения цен. Если в России, предположим, производство бензина упадёт в 2 раза, но правительство не будет сдерживать цены, может быть, цены на бензин вырастут в 2 раза, может быть, в 3 или 4, но на бензоколонках бензин будет. Поэтому сказать, что коллапс наступил, нельзя. Если же правительство отреагирует на это по привычке "держать, не пущать", заморозит цены, следует ожидать дефицит, потому что бензина становится всё меньше.

Что говорят цифры о состоянии российской экономики, есть ли признаки "усталости" системы: по производству, импорту, уровню безработицы, доходам населения?

– Экономика практически перестала расти, перешла в состояние стагнации, когда даже по оценкам оптимистичного настроенного Министерства экономики, рост не превышает 1% к прошлому году. Россияне с осени 24 года не то, что не берут новые потребительские кредиты, они выплачивают старые.

Экономика начала сжиматься

Если мы смотрим на население как на единый субъект, то задолженность по потребительским кредитам сокращается. Сократились выдачи ипотеки, потому что правительство прекратило эти программы. Да, субсидирование, бюджетные проблемы понять можно, каждое отдельное действие правительства даже можно понять, объяснить, что всё правильно: и ставку повысить правильно, и субсидирование ипотеки прекратили правильно, потому что это разгоняет цены. Но в результате экономика начала сжиматься. В тех секторах промышленности, которые не связаны с военным производством, идёт настоящая рецессия, спад, производство от месяца к месяцу снижается.

Почему, несмотря на санкции, некоторые секторы, например, общепит, демонстрирует рост? Это иллюзия благополучия или адаптация к военным реалиям?

– Известно, что с повышением уровня жизни люди в разных странах готовы "разменивать" дороговизну еды. В общепите дороже, чем готовить дома, но в свободное время люди не хотят постоянно стоять у плиты. Если появляются деньги, то почему бы не пойти в кафе, в ресторан, хотя бы раз в неделю? У каждого свои возможности. Объективно это некая демонстрация того, что в целом доходы населения растут. По всем статистическим показателям, сумма денег, которая достаётся российскому населению, растёт. Другое дело, что распределение прироста доходов неравномерно.

Распределение прироста доходов неравномерно

Примерно четверть населения радуется, что его доходы быстро растут. Четверть говорит, что доходы не растут, а с учётом инфляции они снижаются. Половина говорит: примерно ничего не меняется. Надо мерять "среднюю температуру по больнице", она возникает за счёт людей, у кого доходы растут, либо за счёт банковских депозитов, либо за счёт роста зарплат, которую разгоняет военно-промышленный комплекс. Средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей. Военная промышленность сосредоточена в крупных городах. В них есть система общепита. Военная экономика заработала, деньги контрактникам, военнослужащим пошли в бедные регионы, там начался бум потребления, началось интенсивное частное жилищное строительство. Потом деньги пришли в крупные города. За счёт военно-промышленного комплекса в городах начал развиваться общепит. Это и эффект военной экономики, и общий показатель, что "жизнь становится лучше", россияне живут богаче

Власти ищут деньги, обсуждается отмена ОМС, повышение налогов, расширение мобилизации. Можно ли сказать, что начинается внутренняя экономическая мобилизация, где гражданин становится источником финансирования войны?

– Лозунг "люди – новая нефть" звучит в России больше 10 лет, и это правда. Российская экономика, российская бюджетная система перестраивается, здесь есть много факторов.

С людей собирают всё больше

В 2013-2014 годах доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета превышала 50%. Статистика за 9 месяцев 2025 года составляет 22%. А чем это заменяется? Заменяется налогом на добавленную стоимость, который население платит, подоходным налогом. Смотрим на данные консолидированных бюджетов регионов: до недавнего времени главным источником региональных бюджетов был налог на прибыль. В этом году подоходный налог с физических лиц опередил по сумме налог на прибыль. С людей собирают всё больше.

В Душанбе на саммите СНГ побывал Владимир Путин. Там состоялось примирение с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Путин на камеры извинился за инцидент с азербайджанским самолётом, который в декабре прошлого российская ПВО по ошибке приняла за угрозу. Борт, получив повреждения от запущенный с земли российской ракеты, чудом сел в Казахстане. 38 человек погибли, 29 выжили.

Обсудим дипломатический успех Владимира Путина с политическим обозревателем медиакомпании Deutsche Welle Константином Эггертом.

Путин заявил, что чуть ли до 8 октября был не в курсе произошедшего с азербайджанским самолётом. Зачем это публичное лукавство?

– Играется старая пьеса: царя не уведомили, не предупредили, а так он хороший. Алиев прекрасно понимает, что это, мягко говоря, неправда. Думаю, что значительная часть российских граждан это понимают. Вся эта мизансцена, язык тела: ясно, что для Путина это была не очень приятно, унизительная ситуация. Алиев оказался победителем, он тут главный. Но это ничего не изменит в общей динамике.

Унизительная ситуация

Влияние России на Южном Кавказе катастрофически теряется. Россия не изменилась, Азербайджан не изменился, ситуация не изменилась. Это попытка продемонстрировать, что всё нормально. Демонстрировать можно всё, что угодно, но нормальность кончилась. Думаю, Путин не забыл, если ему доложили, все высказывания азербайджанских официальных лиц по поводу Москвы, и заявления Алиева по поводу суверенитета Украины.

Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Может ли он разочароваться в любых переговорах и выйти из них?

– Считаю, что Трамп достоин Нобелевской премии ещё с 2020 года, за "соглашение Авраама", в результате которых 4 арабских страны установили дипломатические отношения с Израилем. Еще тогда надо было дать Нобелевскую премию Трампу, главам этих государств, премьерам, или, соответственно, в случае Бахрейна королю, в случае Объединённых Арабских Эмиратов – президенту. Но это было бы невозможно сделать, не давая премию Биньямину Нетаньяху, а на это Нобелевский комитет не пойдёт по целому ряду причин. Если Трамп действительно активно будет посредничать, Армения и Азербайджан заключат новый мирный договор, а между Израилем И ХАМАС не будет нового конфликта, премию Трамп получит.