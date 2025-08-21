Новая угроза. Что известно о российских реактивных дронах "Герань-3"

Этим летом Россия стала чаще использовать реактивные дроны “Герань-3” (аналог иранских Shahed-238) для ударов по Украине. Они обладают высокой скоростью и летают на больших высотах, из-за чего многие украинские средства поражения дронов-камикадзе не могут их сбить.

Пока производство “Гераней-3” не является массовым, но эксперты опасаются, что Россия может его расширить, если новые дроны хорошо себя проявят в Украине, несмотря на дороговизну и сложность такого производства в сравнении с классическими “Геранями-2”, которыми Россия массово атакует украинские города.

Мы поговорили с военными аналитиками о том, чем опасны эти беспилотники, и может ли Россия начать производить их в больших количествах.

По иранским лекалам, но с китайским двигателем

Иранский университет аэрокосмических наук и технологий “Ашура” представил новый реактивный ударный беспилотник “Шахед-238” в ноябре 2023 года. Тогда на выставке были три версии дрона:

классическая версия с автономной навигацией при помощи смеси GPS-сигнала и инерциальной системы (внутренние приборы, оценивающие положение объекта в пространстве) – на фото в центре

версия с инфракрасным/оптическим наведением может использоваться для теплоконтрастных целей, в частности техники в тылу противника – справа на фото

версия с радиолокационной головкой самонаведения может использоваться против радиолокационных систем – слева на фото

Однако из полученных хакерами документов связанной с Корпусом стражей исламской революции компании Sahara Thunder стало известно, что “Шахеды-238” с оптической головкой самонаведения были представлены российской делегации еще в апреле 2023 года.

Российская делегация “высоко оценила” показанную им продукцию и сообщила иранским партнёрам, что в “Алабуге”, где развернуто производство аналогов иранских дронов “Шахед” – “Гераней”, созданы необходимые для локализации реактивных дронов условия, поскольку они могут производиться на тех же линиях, что и классические “Герани-1/2”.

Согласно отчету, новый реактивный беспилотник в ходе демонстрационного испытания развил скорость в 600 километров в час, что выше скорости массово применяемых сегодня “Гераней-2” в более чем три раза.

В документах, помимо скорости, также описываются и другие технические характеристики беспилотника “Шахед-238”:

дальность полёта: 1000 – 2000 км (данные в разных документах отличаются), что сопоставимо с дальностью полета классических “Шахедов”

высота полёта: 9000 метров, что в два с лишним раза выше, чем у нереактивной версии

pазмер боевой части: 50 кг, что ниже, чем у новейших версий дронов “Герань-2”, боевая часть которых была увеличена с 50 до 90 килограммов.



Иран хотел получить за один беспилотник “Шахед-238” 1,4 млн долларов. И хотя речь идет о стартовой цене, которая могла быть снижена в ходе торгов, а впоследствии Россия и вовсе могла бы локализовать производство, что еще сильнее снизило бы затраты, стоимость реактивных дронов во много раз превышает цену классических “Шахедов-136”/”Гераней-2”.

Сначала Иран предложил России цену в 375 тысяч долларов за один “Шахед-238”. В ходе переговоров цена была сбита до 193 – 290 тысяч долларов в зависимости от размера заказа. Полная локализация производства в России, согласно полученным хакерами документам, позволила бы снизить затраты до 50 тысяч долларов на единицу, что в семь раз ниже изначально названной Ираном цены. Очевидно, что, даже учитывая более высокую сложность производства реактивных “Шахедов”, реальные затраты на их производство могут быть ниже, особенно если России удастся наладить выпуск “Шахедов-238” на своей территории.

Но есть нюанс. Реальные характеристики “Гераней” могут быть хуже официальных

Первое применение иранских Shahed-238 в Украине было зафиксировано в январе 2024 года: тогда такой беспилотник был сбит средствами ПВО, но представители ВСУ никак не прокомментировали инцидент. После этого иранские реактивные дроны, вероятно, не применялись в Украине на протяжение полутора лет.

В феврале 2025 года украинская военная разведка (ГУР) сообщила о том, что Россия налаживает производство аналога иранского дрона “Шахед-238” под названием “Герань-3”. В ГУР отметили, что дальность его полета может достигать 2,5 тысяч километров, а скорость: 550 – 600 км/ч.

Первое официально подтвержденное применение таких дронов было зафиксировано в начале июня 2025 года: тогда же были опубликованы фотографии сбитого беспилотника. В конце июня были найдены обломки “Герани-3” с серийным номером У-36, что, по мнению издания “Мiлiтарний”, свидетельствует о том, что по состоянию на конец июня 2025 года производство дронов было мелкосерийным. Эту информацию подтверждает украинский военнослужащий и специалист в противодействии дронам Сергей “Флэш” Бескрестнов.

В июне российские источники опубликовали и видео испытаний “Герани-3”. Этот беспилотник действительно похож на иранский “Шахед-238”, но имеет и некоторые отличия: например, реактивный двигатель российской “Герани” размещен открыто, а не спрятан в наплыве корпуса, как у иранского “Шахеда”. Опубликованная в сети информация позволяет судить и о других характеристиках дрона, которые отличаются от официальной версии. Стоит отметить, что и они, вероятно, могли быть изначально завышены.

Так или иначе, в российской локализованной “Герани-3”, по самым последним данным “Флеша”, применяются неназванные китайские двигатели, тогда так в иранской версии используются нелицензированные копии чешских двигателей TJ150: иранские Tolou-10 или Tolou-13.

Один из этих двигателей был обнаружен в сбитом украинской ПВО в начале 2024 года реактивном дроне, но на тот момент речь, вероятно, шла об испытательном запуске иранского дрона “Шахед-238”, и не исключено, что за эти полтора года России удалось локализовать их выпуск, удешевить его при помощи китайских компонентов и начать мелкосерийное производство.

О том, что Россия применяет при производстве реактивных дронов именно иранские двигатели Tolou-10 или Tolou-13, в феврале сообщали и в ГУР, но данные за эти полгода могли устареть. Более того, украинская разведка в своем докладе, вероятнее всего, основывается на тех же найденных в сбитом в 2024 году “Шахеде-238” комплектующих, поэтому мы склонны доверять “Флэшу” и другим более свежим источникам, говорящим о применении китайских двигателей ( 1 , 2 ).

Сразу ряд российских ресурсов сообщает, что “Герань-3” обладает увеличенной боевой частью весом в 300 килограммов, что невозможно сразу по нескольким причинам: во-первых, взлетная масса “Герани-3” оценивается в 250 – 370 кг, а для несения боевой части в 300 кг она должна быть как минимум около тонны.

В одном из первых (январь 2024) сообщений об увеличенной до 300 кг боевой части “Герани-3” фигурирует двигатель Tolou-4, который не упоминается в контексте “Шахеда-238” ни в иранских источниках, ни в сообщении ГУР.

Он действительно обладает больше тягой, чем Tolou-10/Tolou-13 или их китайские аналоги (370 кг/с против 120 и 130), и при значительных технических изменениях, то есть фактически при строительстве нового тяжелого дрона на новой платформе будет способен нести заявленные 300 кг боевой части. Но это, очевидно, сильно изменило бы размеры и размах крыльев беспилотника, чего в реальности не произошло: “Герань-3” по своим размерам лишь незначительно отличается от нереактивной версии “Герань-2”.

Во-вторых, все ключевые характеристики компонента – вес боевой части, скорость и дальность полета – связаны между собой: чтобы достичь заявленной дальности полета в несколько тысяч километров, нужно жертвовать скоростью и/или весом боевой части, потому что реактивные двигатели, тем более на высокой скорости, потребляют значительное количество топлива.

Соответственно, чтобы поддерживать заявленную скорость на всем этапе полета, дрон должен пролететь расстояние гораздо ниже заявленного и/или значительно снизить вес боевой части. Сохранение всех характеристик на высоком уровне, а уж тем более с боевой частью в 300 килограммов, попросту невозможно, поэтому реальный вес боевой части “Герани-3”, вероятнее всего, остался таким же, как и в представленном Ираном варианте Shahed-238: 50 килограммов, или, возможно, достиг 90 кг, как на новых “Геранях-2”, но никак не составляет 300 кг.

Следующими проблемами, вытекающими из созависимости характеристик, являются скорость и дальность полета. По заявленным характеристикам, скорость полета “Шахеда-238” достигает 600 километров в час, а дальность полета – до 2 – 2,5 тысяч километров. Бескрестнов подтверждает, что украинские военнослужащие действительно фиксировали полеты реактивных “Гераней-3” на скорости около 500 км/ч, но исключительно для “коротких” ударов по приграничным районам Украины. Их средняя скорость, как отмечает Бескрестнов, при этом составляет 300 км/ч, что, впрочем, все еще выше, чем у “Гераней-2” (150 – 200 км/ч).

С этой оценкой соглашается и авиационный эксперт Валерий Романенко. Он называет ранее заявленные параметры беспилотника “рекламными”. “Физика процесса такова, что 600 – 800 км/ч такой БПЛА развить не способен, максимум 400 – 450, больше не позволяет аэродинамика. Также вряд ли беспилотник преодолевает заявленные ранее 2000 – 2500 км. Это абсолютно нереально, дальность должна была бы снизиться в сравнении с “Шахед-136” (“Герань-2” – РС), поскольку реактивный двигатель потребляет значительно больше топлива, чем поршневые. Параметры скорости улучшают ценой дальности”.

Таким образом, считает эксперт, предельная дальность полета дрона точно не превышает тысячи километров, а, вероятнее всего, и вовсе составляет 600 – 700.

Эти данные совпадают с анализом Радио Свобода: мы проверили сразу ряд сообщений как российских, так и украинских источников о применении Россией реактивных дронов “Герань-3”: ни в одном из случаев расстояние от российской границы или от условных границ оккупированных территорий Украины до цели не превышало 425 километров, а среднее расстояние составило 205,5 км. При этом скорость дронов на всем этапе полета остается неизвестной, поэтому выяснить, не приходится ли российским операторам снижать ее для ударов на более дальние расстояния из-за высокого потребления топлива, не представляется возможным.

Исходя из того, что по крайней мере пока средняя скорость фиксируемых над Украиной реактивных дронов составляет 300 км/ч, а также зная тягу их двигателей, можно предположить, что и высота устойчивого полета реактивных “Гераней” в заданных условиях на данный момент может быть ниже заявленных 9 километров: вероятнее всего, она ближе к 5 – 6 км, при этом нельзя исключать, что при полете на небольшие расстояния “Герань-3” действительно способна подниматься на высоту в 9 километров. Для сравнения: предельная заявленная высота “работы” “Герани-2” – 4 километра.

И хотя описываемые в российских и украинских СМИ характеристики “Герани-3”, очевидно, завышены, она все еще представляет серьезную опасность для Украины и бросает украинским Силам обороны сразу ряд новых вызовов, считают эксперты.

Меньше средств, меньше времени

Сергей “Флэш” Бескрестнов считает, что у российской реактивной “Герани” есть множество недостатков: высокая цена, низкие маневренность и дальность полета, а также плохая управляемость. Еще одним недостатком можно назвать повышенную заметность дронов: они излучают больше тепла и издают больше звука, чем “Герани-2” на поршневых двигателях.

“Флэш” называет их единственным преимуществом скорость. Он считает, что Россия начала применять эти беспилотники в ответ на украинскую разработку: зенитные дроны, которыми ВСУ активно сбивают российские дроны-камикадзе во время массированных атак.

Реактивные БПЛА, в свою очередь, могут оказаться вне досягаемости украинских дронов-перехватчиков из-за своей высокой скорости, но тут все упирается в реальные показатели “Гераней-3”, которые не до конца известны.

Если “Герани-3” окажутся низкоскоростными, украинские разработчики смогут немного ускорить перехватчики, а украинские военнослужащие – изменить тактику их применения, считает “Флэш”.

Фактически некоторые модели украинских зенитных дронов, в частности, Sting украинской компании Wild Hornets, уже гипотетически могут “догнать” реактивную “Герань”. Такой дрон стоит всего 2,5 тысячи долларов, но при этом способен развивать скорость до 300 километров в час в устойчивом полете, что на сегодняшний момент сопоставимо со средней скоростью “Герани-3”.

Если же российские реактивные дроны смогут устойчиво летать на высоких скоростях, отмечает эксперт, украинским специалистам потребуется искать новые варианты решения, и, например, создавать специальные системы, аналогичные переносным зенитным ракетным комплексам Stinger.

Бескрестнов отмечает, что чем выше окажется скорость реактивных “Гераней”, тем меньше у ВСУ будет времени на реагирование и сбитие. К тому же, отмечает он, мобильным группам, которые занимаются уничтожением дронов-камикадзе, будет “фактически нереально” попасть в цель, летящую низко и на большой скорости.

Скорость и заявленная высота полета реактивных “Гераней” не позволяют сбивать их из обычных пулеметов (сейчас этим оружием стало проблематично сбивать и обычные “Герани-2”). Бессильны остаются и некоторые “большие” украинские системы ПВО, а боеприпасов для тех, что могут сбить реактивные дроны, крайне мало.

Американский военный аналитик Джон Ридж в разговоре с Радио Свобода отметил, что частью решения проблемы с реактивными дронами может послужить еще большее ускорение FPV-перехватчиков, но здесь возникает еще одна проблема: для сбития целей на скорости 500-600 километров потребуется устанавливать на перехватчики мощные турбовентиляторные двигатели, которые Украина на данный момент не способна производить в больших масштабах.

Чтобы повысить эффективность мобильных групп в борьбе с реактивными беспилотниками, отмечает Ридж, командование должно перевести их на крупнокалиберные орудия, чтобы увеличить дальность стрельбы. Но одного этого будет мало: вдобавок потребуется интегрировать на орудия специальные датчики для обнаружения целей и систему управления огнём.

Заместитель директора американского Фонда защиты демократий Джон Харди в комментарии для РС отмечает, что одним из возможных решений этой проблемы могла бы стать интеграция недорогих американских комплексов APKWS II, которые превращают небольшие неуправляемые ракеты в высокоточные, на переданные Украине истребители F-16. Один такой самолет способен нести до 42 ракет с комплектами APKWS.

20 тысяч комплектов APKWS должны были быть переданы США Украине, но в итоге были перенаправлены администрацией Дональда Трампа на Ближний Восток.

Украинский аналитик и глава группы Frontelligence Insight, пишущий в социальной сети X под именем Tatarigami_UA, не считает “Герани-3” неразрешимой проблемой. Он отмечает, что несколько украинских компаний некоторое время назад начали работать над ее решением, но общедоступной информации о ходе работ крайне мало, поэтому судить о том, насколько они продвинулись, трудно.

Tatarigami подчеркивает, что этот реактивный дрон является гибридом обычного беспилотника и крылатой ракеты, что означает возможность адаптировать существующие средства борьбы с крылатыми ракетами под борьбу с дронами.

Среди существующих средств противодействия он называет немецкие зенитные комплексы Gepard и британские Gravehawk, а также упомянутые Харди системы APKWS и упомянутые “Флэшем” ПЗРК, хотя Tatarigami отмечает, что последние могут хуже справляться с перехватом “Гераней-3” из-за ограничений по дальности и высоте полета.

Масштабы производства

“Герань-3” не находится на этапе массового производства, а в существующих образцах используются, вероятнее всего, зарубежные компоненты, в частности, китайские реактивные двигатели, то есть о полной локализации речи тоже не идет.

Tatarigami отмечает, что для неё Россия будет вынуждена производить гораздо более сложные, чем используемые на “Герани-2”, двигатели самостоятельно. Это эксперт не считает невозможным, но более затратным по времени, усилиям и ресурсам. К тому же новая производственная линия добавит дополнительные расходы к и без того масштабному производству обычных беспилотников “Герань-2”.

Так, по данным украинской разведки, Россия производит пять тысяч дальнобойных дронов разного типа, из них половина – ударные дроны “Герань-2”, а другая половина – дроны-приманки “Гербера” (упрощённые аналоги “Шахедов”, обычно без боевой части либо с минимальной БЧ, используемые для разведки и перегрузки ПВО).

Более высокая в сравнении с обычными “Геранями” сложность производства косвенно подтверждается и опубликованными хакерами документами: в апреле 2023 года иранский производитель предлагал поставлять России 100 реактивных дронов “Шахед-238” в месяц, начиная с третьего квартала от даты заказа. В эти же сроки Иран предлагал поставку сразу 300 обычных дронов “Шахед-136” ежемесячно.

Конечно, если Россия решит начать масштабное производство “Гераней-3”, местные разработчики могут закупать проблемные детали – двигатели и электронику – в Китае, как это и происходит с “Геранями-2” и “Герберами”. Для оптимизации закупок и поставок из КНР в промышленных масштабах Россия создает там множество фирм и нанимает различных посредников, выяснила команда Frontelligence Insight.

Впрочем, если даже Россия решит серийно производить реактивные беспилотники, какой бы путь развития она ни выбрала, будь то полная или частичная локализация, масштабы производства “Гераней-3” будут заметно ниже, чем применяемых массово “Гераней-2”, считает аналитик Джон Харди.