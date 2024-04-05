Глава ОКР назвал теннисистов из РФ на Олимпиаде "командой иноагентов"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал "командой иноагентов" российских теннисистов, которые намерены принять участие в Олимпийских играх этого года в Париже. Возмущение Позднякова вызвало то, что российские спортсмены согласны соревноваться под нейтральным флагом, как этого требует от россиян и белорусов Международный олимпийский комитет.

Поздняков подчеркнул, что речь идёт именно о теннисистах, которые, по его словам, "большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО [Специальную военную операцию - так российские власти называют войну в Украине. - РС]". Он добавил, что уважает спортивные достижения теннисистов, но не согласен с ними "с человеческой и гражданской точек зрения".

О своём намерении выступить на Олимпиаде в Париже заявили, среди прочих, ведущие российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала атлетов, которые готовы участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, "командой бомжей без флага, гимна и болельщиков".