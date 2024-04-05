Глава ОКР назвал теннисистов из РФ на Олимпиаде "командой иноагентов"

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал "командой иноагентов" российских теннисистов, которые намерены принять участие в Олимпийских играх этого года в Париже. Возмущение Позднякова вызвало то, что российские спортсмены согласны соревноваться под нейтральным флагом, как этого требует от россиян и белорусов Международный олимпийский комитет.
Поздняков подчеркнул, что речь идёт именно о теннисистах, которые, по его словам, "большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО [Специальную военную операцию - так российские власти называют войну в Украине. - РС]". Он добавил, что уважает спортивные достижения теннисистов, но не согласен с ними "с человеческой и гражданской точек зрения".
О своём намерении выступить на Олимпиаде в Париже заявили, среди прочих, ведущие российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала атлетов, которые готовы участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, "командой бомжей без флага, гимна и болельщиков".
- Летние Олимпийские игры, которые станут 33-ми по счёту, пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. По условиям Международного олимпийского комитета, российские и белорусские спортсмены смогут выступать на них в нейтральном статусе, только в одиночных видах спорта и только если они не связаны с военными ведомствами или органами безопасности. Российские сборные и спортсмены в некоторых видах спорта отказались от участия в соревнованиях на таких условиях.
- Формально ОКР не запрещал российским спортсменам выступать на Олимпиаде и не призывал к бойкоту игр. Кроме теннисистов, ожидается, что к Играм будет допущен ряд спортсменов из России и в других видах спорта.
- МОК ввёл свои санкции против российского и белорусского участия в 2022 году, после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Российские спортсмены выступали без национальных символов и на прошлых играх, в связи с допинговым скандалом. Тогда, однако, команда называлась сборной Олимпийского комитета России. Сейчас российских атлетов могут допустить на Игры только как индивидуальных нейтральных спортсменов.
- "Иноагенты" (иностранные агенты) - согласно российскому законодательству, люди, включённые властями в реестр так называемых иностранных агентов. Как правило, в него включаются люди, критикующие власти, не согласные с войной против Украины, сотрудничающие с независимыми российскими или зарубежными СМИ. Спортсменов-олимпийцев в реестре "иноагентов" на данный момент нет.
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