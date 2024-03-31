Мэр Парижа: российским спортсменам не будут рады на Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев заявила, что во французской столице будут не рады приезду российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду, которая должна открыться в конце июля. Украинских спортсменов, по словам Идальго, парижане, наоборот, поддержат. Слова мэра цитирует газета Le Monde.

Высказывание Идальго было снято на видео украинским каналом United News и широко распространилось в интернете. Перед интервью Идальго посетила тренировочный центр, где украинские спортсмены готовятся к Олимпийским играм, и сказала, что Париж будет принимать украинцев "как героев".

Слова Идальго нельзя рассматривать как руководство к действию для организаторов Олимпиады: мэр Парижа не имеет полномочий разрешать или запрещать участие тех или иных спортсменов в соревнованиях, отмечает Le Monde. Международный олимпийский комитет разрешил атлетам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Идальго в январе 2023 года заявляла, что поддерживает выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом, уточняет "Медуза". Через некоторое время мэр сменила свою позицию, заявив, что нейтралитета не существует.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание Идальго предложила российской стороне "подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады". По утверждению Захаровой, после этого "представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами".