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Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны России

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала российского вторжения в Украину провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", – говорится в заявлении Пентагона по итогам переговоров.

В сообщении Минобороны России утверждается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", – заявили в ведомстве.

С начала вторжения в Украину Вашингтон несколько раз пытался организовать телефонные переговоры Шойгу с Остиным, но Москвы не выходила на связь, говорил представитель американского министерства обороны. О последней такой попытке американская сторона заявляла в середине апреля.

Чем обусловлено сегодняшнее изменение ситуации —не сообщается.

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