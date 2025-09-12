Глава Псковской области будет предупреждать о дронах только в Max

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 сентября сообщил, что теперь актуальная и оперативная информация об атаках беспилотников будет публиковаться только в его "официальном канале Max".

Ранее Ведерников информировал о возможных угрозах дронов через свой обычный телеграм-канал.

Утром 12 сентября Минобороны России заявило об уничтожении 220 украинских дронов над территорией России, в том числе одного над Псковской областью. Работа аэропорта Пскова приостанавливалась. При этом в телеграм-канале Ведерникова сообщений о беспилотниках не появлялось с конца августа.

Max позиционируется как российский национальный мессенджер.

В России ведётся масштабная кампания по переводу пользователей с иностранных платформ на Max. Администрация президента поставила задачу чиновникам переходить на российский мессенджер, сообщали источники издания "Вёрстка".

Исследование работы Max, опубликованное на GitHub, показало, что приложение активно собирает огромный спектр информации о пользователе. Компания-разработчик VK все обвинения в срытой слежке отвергает.