Бастрыкин: 92 украинским офицерам в РФ предъявлены обвинения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, тех, кого он называет радикальными националистами, сотрудников Минздрава (их обвиняют в создании "оружия массового поражения"), а также граждан других государств, в том числе США. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

Дела возбуждены по статьям о "преступлениях против мира и безопасности человечества". Украинских военных в частности обвиняют в совершении в Донбассе военных преступлений. По словам Бастрыкина, 92 украинским командирам и их подчинённым предъявлены обвинения, объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ. Глава СК не уточнил число людей, в том числе военнопленных, которым обвинения предъявлены очно.

Бастрыкин рассказал об идее привлечь к участию в трибунале над украинскими политиками и военными, который он предлагает провести, международные организации, а также Сирию, Иран и Боливию. Для этого им "можно было бы" подписать соглашение с самопровозглашёнными "ДНР" и "ЛНР".

Бастрыкин считает, что создать такой трибунал под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Этот вопрос, по мнению главы российского следкома, было бы уместнее прорабатывать с партнёрами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Среди участников этих союзов – ряд стран бывшего СССР, Россия, Индия, Китай. Ни одна из них не признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, к участию в суде Бастрыкин пригласил бы Сирию, Иран и Боливию – как страны, по его словам, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу". Эти страны занимают пророссийскую позицию по большинству вопросов и не осудили российское вторжение в Украину, в отличие от большинства стран мира.