Бастрыкин: 92 украинским офицерам в РФ предъявлены обвинения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило более 1300 уголовных дел в отношении украинских военных, политиков, тех, кого он называет радикальными националистами, сотрудников Минздрава (их обвиняют в создании "оружия массового поражения"), а также граждан других государств, в том числе США. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".
Дела возбуждены по статьям о "преступлениях против мира и безопасности человечества". Украинских военных в частности обвиняют в совершении в Донбассе военных преступлений. По словам Бастрыкина, 92 украинским командирам и их подчинённым предъявлены обвинения, объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ. Глава СК не уточнил число людей, в том числе военнопленных, которым обвинения предъявлены очно.
Бастрыкин рассказал об идее привлечь к участию в трибунале над украинскими политиками и военными, который он предлагает провести, международные организации, а также Сирию, Иран и Боливию. Для этого им "можно было бы" подписать соглашение с самопровозглашёнными "ДНР" и "ЛНР".
Бастрыкин считает, что создать такой трибунал под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Этот вопрос, по мнению главы российского следкома, было бы уместнее прорабатывать с партнёрами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Среди участников этих союзов – ряд стран бывшего СССР, Россия, Индия, Китай. Ни одна из них не признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, к участию в суде Бастрыкин пригласил бы Сирию, Иран и Боливию – как страны, по его словам, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу". Эти страны занимают пророссийскую позицию по большинству вопросов и не осудили российское вторжение в Украину, в отличие от большинства стран мира.
- Существование так называемых Донецкой и Луганской народных республик, которые Бастрыкин предлагает привлечь к проведению трибунала, признали Россия, Сирия и Северная Корея.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Одним из предлогов для нападения была "защита населения Донбасса". Однако, по словам главы МИД России, "география изменилась", теперь она включает Херсонскую, Запорожскую и ряд других украинских областей.
- С начала войны по данным ООН, погибли 5100 мирных украинцев, среди которых 346 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений. Начато расследование также в Международном уголовном суде.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, на начало июля 2022 года в Украине повреждено жильё почти миллиона семей, более ста тысяч личных автомобилей, 690 детских садов, 779 медучреждений, 563 культурных и религиозных объекта.
- Правозащитные организации также собрали свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта.
- Российские власти отрицают обвинения в военных преступлениях и, напротив, обвиняют в них украинских военных, обвиняя их, например, в использовании "живого щита" в Мариуполе или в постановочных фотографиях трагедии в Буче. Ряд аргументов российской стороны противоречит установленным фактам и свидетельствам очевидцев.
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