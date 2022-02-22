Путин требует от Украины признать аннексию Крыма и разоружиться

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что для "долгосрочного урегулирования" конфликта Украины и России Украина должна признать аннексию Россией Крыма, отказаться от вступления в НАТО и, как выразился Путин, демилитаризироваться.

Путин также заявил, что Россия признала так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом большая часть этих областей сейчас находится под контролем властей Украины, а не сепаратистов.

"Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей – в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик", – заявил Путин.

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