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Сирия признала независимость самопровозглашённых "ЛНР" и "ДНР"

Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин

Сирия официально признала независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 29 июня государственное новостное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. Это вторая после России страна - член ООН, признавшая так называемые "ЛНР" и "ДНР" как независимые государства. Ранее их также признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.

О готовности Дамаска признать независимость "ЛНР" и "ДНР" сообщалось еще 22 февраля - на следующий день после того, как указ о признании её Россией подписал Владимир Путин. Теперь об этом объявлено официально. Источник SANA в МИД Сирии добавил, что в ближайшее время правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля. Тогда же он согласился оказать им военную поддержку под предлогом защиты их суверенитета и прав русскоязычного населения этих областей. 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Остальные страны мира продолжают считать самопровозглашённые республики сепаратистскими образованиями, находящимися под контролем России, а их территорию - суверенной территорией Украины.

В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооружённую поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.

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