Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине погибли трое полицейских из Красноярского края

Протест против мобилизации, Красноярск, сентябрь 2022 года

Глава центра по противодействия экстремизму ГУ МВД по Красноярскому краю Егор Романов на похоронах погибших в Украине полицейских пообещал продолжить их миссию и отомстить за них.

"В служебной командировке планируем охранять законный порядок и отомстить за наших боевых товарищей", – сказал Романов.

Полицейские из Красноярского края Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн погибли на войне в Украине, куда отправились в конце июня. Об этом на церемонии прощания с ними заявил губернатор региона Александр Усс. Ранее в МВД сообщали, что мужчины были в командировке, но не говорили, где именно.

  • По последним данным Минобороны, с начала вторжения России в Украину на войне погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и "Би-би-си" – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG