В Украине погибли трое полицейских из Красноярского края

Глава центра по противодействия экстремизму ГУ МВД по Красноярскому краю Егор Романов на похоронах погибших в Украине полицейских пообещал продолжить их миссию и отомстить за них.

"В служебной командировке планируем охранять законный порядок и отомстить за наших боевых товарищей", – сказал Романов.

Полицейские из Красноярского края Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн погибли на войне в Украине, куда отправились в конце июня. Об этом на церемонии прощания с ними заявил губернатор региона Александр Усс. Ранее в МВД сообщали, что мужчины были в командировке, но не говорили, где именно.