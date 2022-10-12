В Украине погибли трое полицейских из Красноярского края

Глава центра по противодействия экстремизму ГУ МВД по Красноярскому краю Егор Романов на похоронах погибших в Украине полицейских пообещал продолжить их миссию и отомстить за них.
"В служебной командировке планируем охранять законный порядок и отомстить за наших боевых товарищей", – сказал Романов.
Полицейские из Красноярского края Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн погибли на войне в Украине, куда отправились в конце июня. Об этом на церемонии прощания с ними заявил губернатор региона Александр Усс. Ранее в МВД сообщали, что мужчины были в командировке, но не говорили, где именно.
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения России в Украину на войне погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и "Би-би-си" – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
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