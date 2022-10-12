Левада-центр: индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет

По итогам сентября 2022 года – месяца, когда в России была объявлена мобилизация населения на войну в Украине, – почти половина опрошенных россиян испытывают страх, тоску, напряжение или раздражение. Индекс их настроения достиг минимума за 14 лет. Это следует из графика "Левада-центра".

Экономические ожидания россиян упали до довоенных значений. Причём большинство опрошенных, как показывает график, ожидают, что через год будут жить хуже, чем сейчас.

Резкое падение демонстрируют и все составляющие индекса социальных настроений россиян. Больше всего – до минимума с 2002 года – упал индекс, показывающий, как за год изменилась жизнь респондента и его семьи. В сентябре 2022 года большинство опрошенных сказали, что их жизнь за последний год ухудшилась.

Сравнимые обрушения индекса семьи происходили после нападения России на Грузию в 2008 году и после аннексии Крыма в 2014 году – однако тогда падение было более плавным, чем нынешнее по состоянию на сентябрь 2022 года.