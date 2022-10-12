Левада-центр: индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет

По итогам сентября 2022 года – месяца, когда в России была объявлена мобилизация населения на войну в Украине, – почти половина опрошенных россиян испытывают страх, тоску, напряжение или раздражение. Индекс их настроения достиг минимума за 14 лет. Это следует из графика "Левада-центра".
Экономические ожидания россиян упали до довоенных значений. Причём большинство опрошенных, как показывает график, ожидают, что через год будут жить хуже, чем сейчас.
Резкое падение демонстрируют и все составляющие индекса социальных настроений россиян. Больше всего – до минимума с 2002 года – упал индекс, показывающий, как за год изменилась жизнь респондента и его семьи. В сентябре 2022 года большинство опрошенных сказали, что их жизнь за последний год ухудшилась.
Сравнимые обрушения индекса семьи происходили после нападения России на Грузию в 2008 году и после аннексии Крыма в 2014 году – однако тогда падение было более плавным, чем нынешнее по состоянию на сентябрь 2022 года.
- Графики "Левада-центра" показывают динамику настроений россиян. Каждой точке графика соответствует разница между позитивными и негативными оценками в день опроса с добавлением 100, чтобы избежать отрицательных значений.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- С начала мобилизации в России, ещё до отправки на войну в Украине, погибли как минимум 17 мобилизованных. Они умерли по разным, в том числе неизвестным, причинам. Как минимум трое из них совершили самоубийство.
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