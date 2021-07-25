Глава ЦИК Памфилова после снятия Грудинина заявила, что гордится работой

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что гордится своей работой, а на своём посту она пытается способствовать тому, "чтобы страна не развалилась". Так она она ответила на вопрос саратовского депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который он задал после того, как Павлу Грудинину не разрешили участвовать в выборах в Госдуму. Бондаренко - популярный видеоблогер - опубликовал на своём канале в ютьюбе запись своего разговора с Памфиловой после заседания ЦИК в субботу.

Своё видео Бондаренко, который сам выдвинут в Госдуму по одномандатному округу в Саратовской области, озаглавил "Довёл Памфилову до слез!". На опубликованных кадрах глава ЦИК не плачет, но отвечает довольно эмоционально.

"Я горжусь. Я скажу почему. Потому что я жизни не вижу сейчас личной. Я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанили страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально" - сказала, в частности, Памфилова. Она также заявила, что "нарушения бывают, но их стало гораздо меньше".

Диалог Памфиловой с Бондаренко начался с того, что представитель КПРФ обвинил ЦИК в том, что он "топчет демократию и выборы" - в связи с исключением из списка Грудинина, соратники которого считают, что его не допустили к выборам по надуманным основаниям. Памфилова не согласилась, заявив, что лишь выполняет закон. Она призвала Бондаренко "не вводить в заблуждение миллионы людей и перестать врать".

Павел Грудинин - предприниматель, глава подмосковского совхоза имени Ленина. В 2018 году он был соперником Владимира Путина на выборах президента России, набрав более 11 процентов голосов. ЦИК исключила его из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ, сославшись на письмо прокуратуры о том, что у него есть зарубежные активы. Сам Грудинин и КПРФ это отрицают и считают решение о снятии политически мотивированным. Коммунисты пообещали подать апелляцию в Верховный суд.

В эфире телеканала "Дождь" накануне Грудинин выступил в поддержку так называемого умного голосования, предлагаемого оппозиционером Алексеем Навальным, но при этом отметил, что, по его мнению, практически во всех округах лучшие шансы победить кандидатов от "Единой России" - у коммунистов. Он также предположил, что Навального в действительности посадили в колонию не за хозяйственные преступления, а за его высказывания, в которых, как считает Грудинин, было много правды.

Алексей Навальный, которого не допустили к выборам президента в 2018 году, также вступал в эмоциональные споры с Памфиловой. Глава ЦИК и его обвиняла во лжи и говорила, что гордится работой.

Элла Памфилова, помимо прочего, поддержала проведение голосования в Госдуму в три дня, что, по мнению многих сторонников оппозиции, облегчит фальсификации.